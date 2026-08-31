今日の運勢 9月1日（火）「12星座占いランキング」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月1日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月1日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？抱えてきた責任や負担を整理し、気持ちが軽くなりそうです。自分が引き受けなくてもいいことや、手放しても困らないものを見直してみましょう。頑張り続けることだけではなく、周りに任せたり頼ったりすることも必要です。背負うものを選び直すことが、新しい展開へ進む力につながっていくでしょう。さまざまな可能性や選択肢が広がり、これからの未来が理想通りに進んでいきそうです。興味を惹かれるものが増える一方で、どれを選ぶべきか迷うこともありそうです。理想や夢を具体的に思い描きながら選択肢を整理することで、進みたい方向が見え始め、新しい可能性を形にするきっかけへとつながっていくでしょう。勢いだけで進めるのではなく、何を目指しているのかを改めて確認してみましょう。自分の情熱や行動力をどこに注ぐかを選ぶことが大切です。目的がはっきりすることで迷いも減り、持っている力を活かせる場面が増えていきます。自分らしい進み方を見つけることが、次の成果へとつながるでしょう。今の生活や仕事、お金の使い方など、身近な部分を見直してみましょう。見落としていた課題に気づくことで、今後に必要な準備もはっきりしてきます。目の前にあるものを大切にしながら土台を整えることが、次のチャンスを活かし、確かな成果へとつなげる力になっていくでしょう。自分がどんな関係を望んでいるのかにも目を向けてみましょう。言葉にできていなかった本音を整理することで、必要な歩み寄り方も見えてきます。お互いを尊重できる距離感を意識することが、わだかまりを解き、信頼できる関係を築き直すきっかけへとつながるでしょう。情報や周りの言葉に敏感になりやすく、考えすぎによって判断が揺れてしまうことがあるかもしれません。伝え方によって誤解が生まれやすい時でもあるため、言葉を選ぶことも大切です。必要な情報を見極め、自分の考えをまとめてから行動することで、余計な迷いが減り、納得できる判断や良い流れへとつながっていくでしょう。心が満たされる出来事や、大切な人とのつながりに幸せを感じられることがあるかもしれません。一緒に過ごす時間や何気ない会話を大切にし、嬉しい気持ちは素直に伝えてみてください。今ある幸せをしっかり受け取り、人との絆を育てていくことが、心から満たされる未来や豊かな流れへとつながっていくでしょう。自分を縛っていた不安や思い込みから抜け出し、新しい選択肢が増えていきそうです。できないと思っていたことも、視点を変えることで進む方法が見えてきそうです。自分が本当にどうしたいのかにも目を向けてみましょう。心の中にある制限を一つずつ外していくことで、これまでとは違う可能性や前向きな展開へとつながっていくでしょう。懐かしい人や思い出に触れることで、心が温かくなりやすいでしょう。過去に経験した嬉しい出来事や、大切にしてきたご縁の中に、今の自分を支えるヒントが見つかりそうです。久しぶりの人に連絡してみるのも良いでしょう。素直な気持ちや思いやりを大切にすることで、安心感や嬉しい出来事が広がっていくでしょう。何となく満たされない時は、今の自分が本当に求めているものを見つめ直してみましょう。少し視点を変えることで、身近にあるご縁やチャンスの価値にも気づけそうです。自分の気持ちを整理しながら、心が惹かれるものを見極めることが、新しい楽しみや前向きな変化を受け取るきっかけへつながっていくでしょう。愛情や豊かさを受け取りやすく、心が満たされる時間を大切にしてみてください。好きなものに触れたり、自分が心地よく過ごせる環境を整えたりすることで、気持ちにも余裕が生まれていきます。人とのつながりにも温かさが広がり、与えた思いやりが嬉しい形で返ってくることもあり、さらなる豊かさや嬉しい出来事へとつながっていくでしょう。新しい知識や経験を吸収しながら、未来につながる土台を築いていくタイミングです。目標に向けて具体的な準備を進めることで、少しずつ手応えも感じられそうです。小さな成果を大切にしながら、一つずつ経験を積み重ねてみましょう。好奇心を行動に変えると、自信や成長が、安定した未来へとつながっていくでしょう。自分の気持ちと現実が噛み合わず、何を基準に選べばよいのか迷いやすくなるかもしれません。周りの評価や常識だけに合わせるのではなく、自分が本当に納得できる答えを見つめ直してみましょう。思い込みや偏った見方に気づくことで、これまで見えなかった選択肢も見えてきます。自分なりの判断軸を持つことが、迷いを減らし、安心できる方向へ進む力につながっていくでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/