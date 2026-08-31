頑張っている人、体調を崩している人、身近な人を亡くした人、人生の門出を迎える人、疲れている人――。相手の状況に合わせた声かけは、励ましや安心につながる一方、言葉選びを間違えると負担をかけてしまうこともあります。

本特集では、さまざまな場面で使える気遣いの言葉を紹介します。「頑張れ」「お大事に」といった定番表現だけに頼らず、相手の気持ちに寄り添う言葉選びのヒントを見つけてみましょう。

前向きな気持ちを支える励ましの言葉

前向きな気持ちを支える励ましの言葉

頑張っている人を応援したいとき、「頑張れ」と伝えるだけでは、相手にプレッシャーを与えてしまうも。努力を認めたり、安心感を与えたりする言葉を選ぶことで、相手の心により寄り添えます。

以下の記事では、自然な励ましのフレーズを紹介します。

→✅【頑張っている人にかける言葉一覧】｢頑張れ｣以外の応援･励ましの言葉

体調を気遣い、安心を届ける言葉

病気や体調不良の人には、回復を急かさず、ゆっくり休めるような言葉をかけることが大切です。「お大事に」以外にも、相手を気遣う表現や、LINE・メールで使いやすい言葉があります。

相手の負担にならない、やさしい声かけのポイントをまとめています。

→✅【病気･体調が悪い人にかける言葉】ライン･メールで体調を気遣う｢お大事に｣以外の言葉

悲しみを抱える人への配慮ある声かけ

悲しみを抱える人への配慮ある声かけ

職場で不幸があった人には、無理に励ましたり、詳しい事情を尋ねたりせず、相手の気持ちに配慮する必要があります。復帰した上司や同僚にかける言葉も、関係性やタイミングによって適切な表現が異なります。

失礼にならない声かけや、避けたほうがよい言い方を確認しましょう。

→✅【職場で不幸があった人への声かけ】復帰した上司や同僚にかける言葉･例文は?

新たな一歩を祝福する門出の言葉

新たな一歩を祝福する門出の言葉

退職や転職、卒業など、新しい門出を迎える人には、これまでの感謝とこれからへの祝福を伝えたいものです。相手の未来が明るく感じられるような言葉を選ぶと、心に残るメッセージになります。

親しい相手にも目上の人にも使える、門出のフレーズを紹介します。

→✅【門出の言葉・一言】相手を幸せな気持ちで送り出す、新しい門出を祝う言葉は?

疲れた心を受け止める返し方

疲れた心を受け止める返し方

「疲れた」と言われたときは、すぐに解決策を示すより、まず相手の気持ちを受け止めることが大切です。相手との関係性や、男女による受け止め方の違いを踏まえると、より自然な返答ができます。

相手の気持ちを少し軽くできる、上手な返し方をまとめています。

→✅【「疲れた」と言われた時に返す言葉一覧】男女別に上手な返し方を紹介

気の利いた言葉は、相手を思う気持ちから

気遣いの言葉は、特別に気の利いた表現でなくても構いません。相手の状況を考え、無理に元気づけようとせず、気持ちを受け止めることが大切です。

励ましたいとき、体調を心配しているとき、悲しみに寄り添いたいとき、門出を祝いたいときなど、場面によって適切な言葉は変わります。本特集で紹介したフレーズを参考に、相手との関係性や状況に合った言葉を選んでみてはいかがでしょうか。