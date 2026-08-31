帝国ホテル 東京は、国際的な製菓コンクールの優勝記念ケーキをはじめ、秋の食材を使用したスイーツやベーカリー商品、惣菜を、ホテルショップ「ガルガンチュワ」で2026年9月1日より順次販売する。

国際コンクール優勝記念ケーキを土・日限定で販売

注目商品は、2026年4月にシンガポールで開催された国際コンクール「Asian Pastry Cup 2026」で、日本代表チームが優勝した際のデザートをアレンジした「ウィークエンド ショコラ オランジュ」(1,296円)。

日本代表チームには帝国ホテルのペストリースタッフも参加。アジア8カ国のトップパティシエが技術を競うなか、優勝を果たした。

同商品は、サクサクとしたメレンゲ生地に、グランマルニエシロップで風味付けしたしっとりとしたチョコレート生地、オレンジのコンフィチュール、ヘーゼルナッツのガナッシュを重ね、グラサージュで包み込んだもの。オレンジ風味のチョコバタークリームとチョコレートを添え、層ごとに異なる食感を楽しめるという。

販売期間は9月5日～11月29日の土・日曜日限定。

「ウィークエンド ショコラ オランジュ」(左)、「タルト オ レザン」(右上)、「洋梨のクイニーアマン」(右下)

ブドウやかぼちゃを使った秋限定スイーツ

「タルト オ レザン」(1,890円)は、3種類のブドウとブルーベリーをあしらったケーキ。タルト生地にアーモンドクリーム、ブドウのコンフィチュール、カスタードクリームを重ね、色鮮やかなブドウとブルーベリーを敷き詰めた。販売期間は9月1～30日。

「かぼちゃのチーズケーキ」(1,296円)は、かぼちゃのやさしい甘みとなめらかな口どけが特長。シナモンとナツメグをアクセントに加え、かぼちゃの種を混ぜ込んだシュクレ生地と合わせている。販売期間は10月1～31日。

このほか、濃厚なチョコレートとフランボワーズの酸味を組み合わせた「グラサージュ ショコラ フランボワーズ」(直径12cm、5,184円)を9月1日より販売する。

秋限定の「マカロンアソート」(5種5個入り、2,970円)も登場。りんご、マロン、洋梨＆紅茶、いちじく、さつまいもの5種類を詰め合わせ、金箔をあしらった。販売期間は9月1日～11月30日。

洋梨のクイニーアマンや秋の味覚を使った惣菜も

ベーカリー商品として販売する「洋梨のクイニーアマン」(1,080円)は、バニラが香る洋梨のコンポートとメープル風味のアーモンドクリームを、クロワッサン生地で包んで焼き上げた。楓の木をモチーフにした木目模様を施し、紅葉をイメージしたクッキーを飾っている。販売期間は9月1日から。

惣菜では「合鴨ローストと根菜のピラフ 山椒風味」(2,700円)を用意。さつまいもやれんこんなどを使ったピラフに、山椒が香る特製ソースを絡めた合鴨ロースト、春菊の天ぷら、舞茸などを盛り付けた。販売期間は9月1日～10月31日。

中秋の名月をイメージしたショートケーキ

9月19～25日には、2026年の中秋の名月にちなんだ「十五夜ショートケーキ」(直径12cm、5,940円)を販売する。

「月と人との結びつきを強める」とされるツル性のブドウの一種、シャインマスカットをふんだんに使用。アルコール不使用で、子どもも楽しめるという。受取希望日の5日前までに、店頭、電話またはインターネットでの予約が必要となる。

各商品は、帝国ホテル 東京 本館1階のホテルショップ「ガルガンチュワ」で販売。営業時間は8時～20時で、ペストリー、ベーカリー、惣菜の販売時間は11時～19時。価格はすべて税込み。