フロッグは2026年8月28日、「2026年8月度 正社員平均月給・求人数レポート」を発表した。本調査は2026年8月度、「マイナビ転職」「エン転職」「doda」「type」に掲載された正社員求人情報339,748件を対象に、求人ビッグデータ分析ツール「HRogチャート」で収集・集計したもの。

2026年8月度 正社員平均月給・求人数レポート

2026年8月の正社員平均月給は29万7,655円、前月比0.29%増

2026年8月度の全国正社員平均月給は29万7,655円となり、前月から862円増加した。前月比は0.29%増、前年同月比は8,704円増の3.01%増となった。

全国平均月給 直近25か月の推移

全国正社員求人数は33万9,748件で、前月から1,092件増加。前月比0.32%増、前年同月比では4万7,480件増の16.25%増となった。

全国求人数 直近25か月の推移

平均月給の伸び率トップは「クリエイティブ(Web系)」

職種別の平均月給伸び率を前月比でみると、1位は「クリエイティブ(Web系)」で、増加額は4,012円、増加率は1.27%となった。2位は「農林水産関連」で3,034円増の1.22%増、3位は「映像/イベント/芸能/キャンペーン」で3,332円増の1.08%増となった。

最も減少したのは「公務員/団体職員」で、5,548円減の2.10%減となった。

職種別平均月給伸び率

求人数の伸び率トップは「公務員/団体職員」

職種別の求人数伸び率を前月比でみると、1位は「公務員/団体職員」で、59件増の38.56%増となった。2位は「飲食/フード」で177件増の5.56%増、3位は「専門職」で1,153件増の4.79%増となった。

一方、最も減少したのは「農林水産関連」で、71件減の11.83%減となった。

職種別求人数伸び率

平均月給の伸び率トップは「愛媛県」、最も減少したのは「茨城県」

都道府県別の平均月給伸び率を前月比でみると、1位は「愛媛県」で2,079円増の0.83%増となった。2位は「山口県」で1,869円増の0.72%増、3位は「栃木県」で1,713円増の0.63%増となった。

ワースト3は、45位が「北海道」で374円減の0.14%減、46位が「佐賀県」で352円減の0.14%減、最下位が「茨城県」で631円減の0.23%減となった。

都道府県別平均月給伸び率

求人数の伸び率トップは「佐賀県」、最も減少したのは「熊本県」

都道府県別の求人数伸び率を前月比でみると、1位は「佐賀県」で123件増の12.95%増となった。2位は「鳥取県」で57件増の7.86%増、3位は「山口県」で103件増の6.00%増となった。

ワースト3は、45位が「千葉県」で110件減の1.33%減、46位が「宮城県」で102件減の1.71%減、最下位が「熊本県」で55件減の2.49%減となった。