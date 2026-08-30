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【楽 1-4 西】
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試合終了
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー レフトフライ 3アウト
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OUT
3番 辰己 涼介 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 YG安田 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 中島 大輔 センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 武内 夏暉 に代わって 10番 甲斐野 央
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OUT
守備交代：DH 代走 平沢 大河 に代わって 6番 平沢 大河
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OUT
守備交代：レフト 代打 中村 剛也 に代わって 5番 桑原 将志
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OUT
7番 渡部 聖弥 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 栗山 巧 に代わって 6番 平沢 大河
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OUT
6番 栗山 巧 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 中村 剛也 ショートゴロ 2アウト
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OUT
代打：林 安可 に代わって 5番 中村 剛也
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OUT
4番 Ｔ・ネビン ライトフライ 1アウト
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OUT
楽1-4西
3番 長谷川 信哉 レフトホームラン 西武得点！ 楽 1-4 西
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｙ・マルテ に代わって 10番 泰 勝利
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 渡邊 佳明 に代わって 8番 太田 光
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OUT
9番 入江 大樹 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 渡邊 佳明 ショートゴロ 2アウト
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OUT
代打：堀内 謙伍 に代わって 8番 渡邊 佳明
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OUT
7番 黒川 史陽 ショートゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ショート 滝澤 夏央 に代わって 9番 源田 壮亮
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OUT
守備交代：セカンド 外崎 修汰 に代わって 8番 滝澤 夏央
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OUT
2番 小島 大河 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 Ａ・カナリオ ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 外崎 修汰 セカンドダブルプレイ 2アウト
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OUT
8番 滝澤 夏央 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 西口 直人 に代わって 10番 Ｙ・マルテ
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OUT
6番 佐藤 直樹 サードゴロ 3アウト
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OUT
5番 村林 一輝 セカンドフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー ファーストフライ 1アウト
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OUT
7番 渡部 聖弥 ライトフライ 3アウト
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OUT
6番 栗山 巧 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
5番 林 安可 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｔ・ネビン 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 岸 孝之 に代わって 10番 西口 直人
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OUT
3番 辰己 涼介 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
2番 YG安田 サードファウルフライ 2アウト
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OUT
楽1-3西
1番 中島 大輔 ライトスリーベースヒット 楽天得点！ 楽 1-3 西 ランナー：3塁
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OUT
9番 入江 大樹 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
8番 堀内 謙伍 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 長谷川 信哉 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 小島 大河 レフトフライ 2アウト
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OUT
1塁ランナーＡ・カナリオ 盗塁失敗 1アウト
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OUT
楽0-3西
1番 Ａ・カナリオ センターヒット 西武得点！ 楽 0-3 西 ランナー：1塁
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OUT
9番 外崎 修汰 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
8番 滝澤 夏央 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
楽0-1西
7番 渡部 聖弥 センターホームラン 西武得点！ 楽 0-1 西
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OUT
7番 黒川 史陽 セカンドフライ 3アウト
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OUT
6番 佐藤 直樹 空振り三振 2アウト
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OUT
1塁ランナー村林 一輝 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
5番 村林 一輝 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 栗山 巧 レフトフライ 3アウト
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OUT
5番 林 安可 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 長谷川 信哉 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
2番 小島 大河 ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 辰己 涼介 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 YG安田 セカンドフライ 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 Ａ・カナリオ 見逃し三振 3アウト
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OUT
9番 外崎 修汰 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
8番 滝澤 夏央 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
9番 入江 大樹 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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OUT
8番 堀内 謙伍 セカンドフライ 2アウト
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OUT
7番 黒川 史陽 サードゴロ 1アウト
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OUT
7番 渡部 聖弥 ショートゴロ 3アウト
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OUT
6番 栗山 巧 レフトフライ 2アウト
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OUT
5番 林 安可 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 佐藤 直樹 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 村林 一輝 レフトフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー センターフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 長谷川 信哉 センターフライ 2アウト
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OUT
2番 小島 大河 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 Ａ・カナリオ ライトフライ 1アウト
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OUT
3番 辰己 涼介 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 YG安田 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 レフトフライ 1アウト
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