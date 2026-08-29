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2026.08.29 17:00 ベルーナドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
楽天 0 0 0 1 0
西武西 1 0 1 2 0
  • OUT

    6番 中村 剛也 センターフライ 1アウト

  • OUT

    6番 YG安田 センターフライ 3アウト

  • OUT

    5番 村林 一輝 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 渡部 聖弥 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｔ・ネビン ファーストフライ 2アウト

  • OUT

    3番 長谷川 信哉 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    2番 小島 大河 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    楽0-1西

    1番 Ａ・カナリオ センターホームラン 西武得点！ 楽 0-1 西

  • OUT

    1塁ランナー辰己 涼介 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    3番 宗山 塁 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 辰己 涼介 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    1番 中島 大輔 ショートヒット ランナー：1塁

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