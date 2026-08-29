西武 vs 楽天 2026年8月29日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 楽天 楽 0 0 0 1 0 西武 西 1 0 1 2 0 2回裏 西武の攻撃 OUT 6番 中村 剛也 センターフライ 1アウト 2回表 楽天の攻撃 OUT 6番 YG安田 センターフライ 3アウト

OUT 5番 村林 一輝 セカンドゴロ 2アウト

OUT 4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 1アウト 1回裏 西武の攻撃 OUT 5番 渡部 聖弥 サードゴロ 3アウト

OUT 4番 Ｔ・ネビン ファーストフライ 2アウト

OUT 3番 長谷川 信哉 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁

OUT 2番 小島 大河 レフトヒット ランナー：1塁

OUT 楽0-1西 1番 Ａ・カナリオ センターホームラン 西武得点！ 楽 0-1 西 1回表 楽天の攻撃 OUT 1塁ランナー辰己 涼介 盗塁失敗 3アウト

OUT 3番 宗山 塁 空振り三振 3アウト

OUT 2番 辰己 涼介 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1塁

OUT 1番 中島 大輔 ショートヒット ランナー：1塁 (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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