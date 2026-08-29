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2026.08.29 17:00 ベルーナドーム
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OUT
6番 中村 剛也 センターフライ 1アウト
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OUT
6番 YG安田 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 村林 一輝 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 サードゴロ 3アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン ファーストフライ 2アウト
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OUT
3番 長谷川 信哉 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
2番 小島 大河 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
楽0-1西
1番 Ａ・カナリオ センターホームラン 西武得点！ 楽 0-1 西
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OUT
1塁ランナー辰己 涼介 盗塁失敗 3アウト
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3番 宗山 塁 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 辰己 涼介 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
1番 中島 大輔 ショートヒット ランナー：1塁
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