「苦楽を共にしてきた仲です」――高野洸が主演、大原優乃がヒロインを務める縦型ショートドラマ『ホワイト・デイズ―記憶の空白―』(全60話)が、28日からFOD SHORTで独占配信をスタートした。Dream5の元メンバーである2人は、今作がドラマ初共演となる。

同作は、55歳の現役地下アイドルとして活動する母を持つ刑事・尚人が、母からの依頼で失踪したファンの行方を追ううち、自らの“記憶の空白”と向き合い、過去に封じられた約束と想いをたどっていくラブサスペンス。高野は、失踪事件を追う中で自身の過去とも向き合うことになる刑事・尚人、大原は、失踪したファンで物語の鍵を握る七海を演じる。

Dream5以来の縁「一緒に過ごした時間が役にも循環」

高野と大原は、NHK教育『天才てれびくんMAX』のオーディションから誕生したダンス＆ボーカルユニット・Dream5の元メンバー。長年の信頼関係から生まれる自然な掛け合いも見どころとなる。

高野は作品について「何段階も驚きのある作品です」と紹介。「ちょっぴり変わった、面白い人たちがたくさん出てくるので見応えもすごいと思います」といい、1話ずつでも、一気見でも、それぞれの楽しみ方で見てほしいと呼びかけた。

一方の大原は「主演の洸くんとは、学生時代に同じグループで苦楽を共にしてきた仲です」と振り返り、「尚人と七海のように、一緒に過ごした時間が役にも循環していて、初共演で良いご縁をいただいたなと思います」とコメントした。

「七海は俺を知っている? 俺は――?」

物語は、尚人の母である55歳の地下アイドル・リョウの熱狂的なファン・七海が、突然姿を消すところから始まる。

母に頼まれ、個性豊かなオタクたちと七海を捜すことになった尚人。やがてたどり着いた七海の“推し部屋”には、リョウのグッズだけではなく、なぜか尚人自身を追い続けていた痕跡が残されていた。

「七海は俺を知っている? 俺は――?」

尚人が思い出そうとするたび、頭痛とともに脳裏に現れる少女の記憶。その“空白の過去”に封じられた約束と想いが、失踪事件の謎とつながっていく。

深川栄洋氏、初の縦型ショートドラマ

監督を務めるのは、映画『白夜行』やドラマ『再会～Silent Truth～』『神様のカルテ』シリーズなどを手掛けてきた深川栄洋氏。今回が初の縦型ショートドラマとなる。

深川氏は「全60話を集まってくださったキャストとスタッフと共に駆け抜けました」と振り返り、短尺に凝縮された感情の揺れ動きとスピーディーな物語について「これまでにない新鮮な発見の連続でした」とコメント。「日常のスキマ時間にぜひ、この濃密な物語の世界へ飛び込んでみてください!」と呼びかけた。

大原も、深川氏とは再び仕事をする機会になったといい、「どんな時も、目を見て心を通わせてくださる監督に導いていただいて、出会った感情がたくさんありました」と回想。「声にならない、声が、聴こえてくる作品だと思います。縦型ショートならではの映像表現とともに、その声に耳を澄ませていただけたら嬉しいです」と語った。

FOD SHORTは、1話約1分の縦型ショートドラマを配信するサービス。スマートフォンでの視聴に最適化されており、毎日5話ずつ無料で視聴できる。

【編集部MEMO】

高野洸は、1997年7月22日生まれ、福岡県出身。2009年、『天才てれびくんMAX』の全国オーディションを経てDream5を結成し、同年11月にCDデビュー。「ようかい体操第一」がヒットし、2014年には『NHK紅白歌合戦』などに出演した。2019年に「LOVE STORY」でソロアーティストデビュー。俳優として、ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズ、舞台『キングダム』、ドラマ『美しい彼』『くるり～誰が私と恋をした?～』『君とゆきて咲く～新選組青春録～』『過保護な若旦那様の甘やかし婚』などに出演。2026年には「AKIRA TAKANO LIVE TOUR 2026 MODE ON」を開催し、「P.O.I.」「Well okay」「MIRROR」を配信リリースしている。



大原優乃は、1999年10月8日生まれ、鹿児島県出身。2009年、『天才てれびくんMAX』のオーディションに合格し、Dream5のメンバーとしてCDデビュー。「ようかい体操第一」のヒットで、2014年には『NHK紅白歌合戦』に出演した。Dream5活動終了後はモデルを経て、2017年にグラビア活動を開始。2019年に「カバーガール大賞」グランプリを受賞した。俳優として『3年A組―今から皆さんは、人質です―』『ゆるキャン△』『あせとせっけん』『なれの果ての僕ら』『秘密を持った少年たち』『ウイングマン』『週末旅の極意2～家族って近くにいて遠いもの～』などに出演。2025年には4th写真集『√25』を発売した。

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