倖田來未、リミックス・シリーズ最新作ジャケット写真公開

倖田來未のリミックス・シリーズ最新作『Koda Kumi Driving Hit's 11』が、8月28日（金）0:00より配信開始。ジャケット写真も公開された。

公開されたジャケット写真は、ネオングリーンを基調に、光と影を生かしたビジュアル。『Driving Hit's』シリーズらしい、鮮やかでエネルギッシュなデザインとなっている。

2009年にスタートした「Driving Hit's」シリーズは、今回で11作目。約1年ぶりとなる最新作には、国内外で活躍するリミキサーが参加し、近年リリースされた人気楽曲6曲をクラブサウンドへリアレンジ。ドライブはもちろん、さまざまなシーンで楽しめる作品となっている。

また、8月27日（木）にはNintendo Switch™ 2版『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』のパッケージ版が発売。本作『FINAL FANTASY X-2』の主題歌「real Emotion」は、2003年にリリースされた倖田來未の代表曲のひとつ。今回のNintendo Switch™ 2版発売を記念し、倖田來未公式YouTubeチャンネルでは、歴代ライブ映像で構成した「real Emotion」のスペシャルライブ映像を公開中。2003年のリリースから20年以上が経った「real Emotion」のパフォーマンスを、歴代のライブ映像で楽しめる。

『Koda Kumi Driving Hit's 11』の配信にあわせ、ダウンロードキャンペーンやSpotifyでのプレイリストシェアキャンペーンも実施される。

＜リリース情報＞

『Koda Kumi Driving Hit's 11』

2026年8月28日（金）Digital Release

https://rhythmzone.net/koda/discography/detail.php?id=1021702

=収録曲=

01. Bow Wow (Hi-yunk Remix)

02. Vroom (T-SK Remix)

03. Trust・Last -TYPE K- (Tim Hox Remix)

04. LAST ANGEL (Sena Remix)

05. GOOD TIME feat. AI (TET$V Remix)

06. 4 MORE (Hi-yunk Remix)

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