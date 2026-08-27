作家・原田マハ氏が自身の短編小説を映画化し、初監督を務めた映画『無用の人』が2027年1月29日に全国公開されることが決定した。あわせて、第74回サン・セバスチャン国際映画祭コンペティション部門への正式出品が決定。主演は蒼井優が務める。さらに追加キャストとして平岩紙、中沢元紀、中野有紗の出演と、ティザービジュアルが解禁された。

『無用の人』は、原田マハ氏が2014年に刊行した短編集『あなたは、誰かの大切な人』(講談社文庫)に収録された同名短編が原作。原田氏自身が脚本と監督を務める。

物語は、美術館の監視員として働く主人公・聡美のもとへ、「誕生日の贈り物」と記された小包が届くところから始まる。差出人は、ひと月前に亡くなった父・唯一。小包に入っていた見覚えのない鍵を手がかりに、聡美は家族すら知らなかった父の晩年の姿や人生をたどっていく。父が娘に遺した最後のメッセージを描くヒューマンドラマとなっている。

蒼井優

解禁されたティザービジュアルには、「父は本当に無用の人だったのだろうか?」というコピーとともに、蒼井演じる聡美がお茶を点てる練習に向き合う姿が切り取られている。静かで穏やかな表情からは、亡き父への思いを巡らせる心情が感じられる仕上がりとなっている。

また、追加キャストも発表された。

平岩紙は、聡美が働く美術館で新たに監視員として採用され、聡美から仕事を教わる同僚・薬丸麻里恵役を担当。中沢元紀は、美術館で働き、上司や女性社員から人気を集める学芸員・横手颯太を演じる。中沢はNHK連続ドラマ『あんぱん』や大河ドラマ『豊臣兄弟!』などへの出演でも注目を集めている。さらに、中野有紗が聡美の少女時代を演じる。

平岩紙

中沢元紀

中野有紗

なお、本作はスペインで開催される第74回サン・セバスチャン国際映画祭のコンペティション部門に正式出品されることも決定。国際的な評価にも期待が高まる。

ストーリー

美術館の監視員として働く聡美のもとに、ある日「誕生日の贈り物」と記された小包が届く。中から出てきたのは見覚えのない鍵。差出人は、ひと月前にこの世を去った父・唯一だった。

母・柊子と熟年離婚し、独り暮らしの末に誰にも知られないまま息を引き取った唯一。聡美は鍵が届いたことをきっかけに、父が生前愛してやまなかったものを追いかけ始める。

そんななか、美術館から契約打ち切りを告げられ、転職を迫られる聡美。人生の岐路に立たされた彼女は、「無用の人」と言われながらも好きなことをひたむきに愛し続けた父の人生と向き合うことになる。

【編集部MEMO】

蒼井優は1985年8月17日生まれ、福岡県出身。1999年にミュージカル『アニー』でデビューし、『花とアリス』『フラガール』『彼女がその名を知らない鳥たち』などで高い評価を獲得。近年はNetflixシリーズ『ガス人間』で報道記者役を熱演し、2026年には18年ぶりの地上波連続ドラマ主演作『Tシャツが乾くまで』でも話題を呼んでいる。

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