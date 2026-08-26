サーモスは9月4日、アパレル小物ブランド「&ONDO(アンドオンド)」より、ルームソックスや、レッグウォーマーなどの新製品13アイテムを発売する。

足回りや手首の冷えをケアする13アイテム

同ブランドでは、"温度によるセルフケア"をコンセプトに、秋冬アイテムではサーモス独自の技術と発想を生かした「温かさ」を提供してきた。今回の秋冬新製品では、足回りや手首の冷えをケアする13アイテムを展開する。

このうち3アイテムには、環境にやさしいペットボトル由来のリサイクルポリエステル素材を採用。同素材を使用することで石油由来原料の使用を抑え、企業理念の実現に向けた開発を継続する。

ペットボトルから靴下に生まれ変わるまでの流れ

魔法びんのような保温効果「極起毛ルームソックス」

「極起毛ルームソックス」(オープン価格)は、毛足の長い"極起毛"が空気層を作り、足先の体温をキャッチするルームソックス。今回、ペットボトル由来のリサイクルポリエステル素材を採用してリニューアルし、素材を刷新しながらも従来と変わらない高い保温性を維持した。

ラインアップは、手軽に着脱ができ足回りをしっかり温める「ショート丈」、足首より上はリラックスリブで締め付け感が少ない「ミドル丈」「ロング丈」の3つを展開する。

屋内外を問わず着用できる「起毛どこでもソックス」

「起毛どこでもソックス クルー丈」(オープン価格)は、同ブランドの秋冬メインアイテムである極起毛ルームソックスを「外出時にも履いていきたい」という利用者の声から誕生した新製品。ペットボトル由来のリサイクルポリエステル素材を使用し、極起毛ルームソックスと同様の起毛加工を施すことで、魔法びんのような保温効果を実現した。

天竺編地(平編み)を採用し、保温性を備えながらもそのまま靴を履ける厚みに調整。屋内外を問わず快適に着用できる仕様となっている。

指先を出して快適に過ごせる「レッグウォーマー」

「レッグウォーマー」(オープン価格)は、足首からふくらはぎまでを包み込む従来品「リラックスリブであったかレッグウォーマー」に、ペットボトル由来のリサイクルポリエステル素材を採用してリニューアルした。

ふくらはぎを温めながらも足先を自由に動かせる開放感が特徴で、ソックスとは異なる心地よさを提供する。