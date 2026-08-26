元プロ野球選手の駒田徳広氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「球界切っての武闘派のお二人が集結! 放送ギリギリ!? 巨人時代のエピソードもたっぷりお話ししていただきました!」に出演。1989年の近鉄との日本シリーズで、ホームランを放った際に「バカ野郎」と発した場面について、当時の意外な心境を明かした。

日本シリーズでの「バカ野郎」発言の真相を駒田徳広氏が語る

現役時代、感情が表に出るタイプだったという話から、1989年の巨人と近鉄による日本シリーズの話題に。同年の日本シリーズでは、巨人が3連敗から3連勝で迎えた第7戦で駒田氏が本塁打を放った際、近鉄ベンチに向かって「バカ野郎」と発し、これは第3戦後の加藤哲郎氏の発言に対するものであるとのエピソードが語り継がれている。

この場面について、駒田氏は「『バカ野郎』って最後に言ったのは、これ岡崎さんとMVPがかかってたんですよ」と、当時、岡崎郁氏とのシリーズMVP争いを意識していたことを回想。「第7戦まで岡崎郁が一歩リードなんです。で。1打席目、岡崎さんは凡打。でも僕はホームラン」「(自分の)このホームランでチームが勢いづいて勝ったら、これ完全にMVPやろ」と考えたそうで、「だから打った瞬間、派手にしてんのも全部もう、『MVP俺やからね』『俺やからね』っていうことを決定づけなきゃいかんじゃないですか」と当時の胸中を明かした。

そして、岡田圭右(ますだおかだ)から「MVPのアピールやったん?」と確認されると、駒田氏も「そう」と肯定。一方、「バカ野郎」という言葉を発したこと自体については認め、「それはベンチに向かって」と説明しつつ、駒田氏は「僕の暴言を支持してくれた巨人ファン、あそこだけなんですよ」「あれ以降はいろいろやってるけど、誰も僕のことを支持してくれない」と振り返っていた。