エミナルクリニックメンズは2026年8月25日、「マッチングアプリで出会う男性の清潔感」に関する調査結果を発表した。本調査は2026年8月7日～8月10日、マッチングアプリを通じて出会った男性と直接会ったことがある20～30代前半の女性1,004人を対象に、PRIZMAによるインターネット調査で行われた。

マッチングアプリで出会う男性の清潔感調査

マッチングアプリで女性が注目するのは「顔写真の印象」が最多

マッチングアプリを通じて男性と出会う際、相手のどのような点に注目することが多いか尋ねたところ、「顔写真の印象」(72.3%)が最多となった。続いて「メッセージのやりとり」(61.9%)、「プロフィール文の内容」(57.2%)となり、プロフィール写真が最初の判断材料になりやすいことがうかがえる。

一方で、写真では好印象だった男性と実際に会った際、印象が悪くなった経験も少なくないようだ。

7割以上が「写真より実際の印象が悪かった」と回答

マッチングアプリで知り合った男性と初めて会った際、写真よりも実際の印象が悪かったと感じたことがあるか尋ねたところ、「よくある」(20.9%)、「ややある」(53.3%)を合わせ、7割以上となった。

では、写真では好印象だった男性に実際に会った際、一気に冷めてしまう要因は何なのだろうか。最も多かったのは「清潔感のなさ(青ひげ、肌荒れ、フケなど)」(56.9%)。続いて「会話のテンポが合わない」(54.8%)、「ニオイ(体臭、口臭、服の生乾き臭など)」(48.1%)となった。

「写真と実物が違う」というと、顔そのものの違いをイメージしやすいが、実際には写真では伝わりにくい肌荒れや青ひげなど、細かな清潔感の違いも対面時の印象を左右しているようだ。

約5割が「青ひげ・ヒゲの剃り残し」を気にした経験

ヒゲに対するイメージ

細かな清潔感の中でも、特に気になりやすいのが「ヒゲ」だという。実際に会った際、写真では分からなかった男性の青ひげやヒゲの剃り残しが気になった経験があるか尋ねたところ、「よくある」(11.8%)、「ややある」(38.6%)を合わせ、約5割となった。

さらに、マッチングアプリにおける男性のヒゲについて価値観を尋ねたところ、「絶対なし(ツルツル・無毛が理想)」(19.5%)、「ややなし(できればない方がいい)」(51.2%)を合わせ、約7割がヒゲなしを希望していることが分かった。

写真では気付きにくい青ひげや剃り残しも、実際に対面すると目につきやすいポイントのようだ。

好印象につながる自己投資1位は「オーラルケア」

マッチングアプリで女性から好印象を持たれるために、男性が力を入れるべき自己投資について尋ねたところ、「オーラルケア(歯・口臭)」(48.2%)が最多となった。続いて「ニオイ対策(体臭・香水)」(46.6%)、「スキンケア」(41.9%)となり、口臭や体臭、肌など、対面時の清潔感につながるケアが重視されていることがうかがえる。

男性の肌の綺麗さ

では、男性の肌の綺麗さは実際の出会いにどの程度影響するのだろうか。「マッチングアプリを利用して出会いを探す男性にとって、肌の綺麗さはどの程度重要だと思うか」と尋ねたところ、「とても重要だと思う」(29.6%)、「やや重要だと思う」(59.3%)を合わせ、約9割となった。

さらに、肌の綺麗さが重要だと回答した人に、実際に会った男性の肌が綺麗だった場合、第一印象がどう変化するか尋ねたところ、「とても好印象になる」(41.8%)、「やや好印象になる」(51.2%)を合わせ、9割以上が好印象になると回答した。写真で好印象を残すだけでなく、実際に会った際にも清潔感を保つことが重要といえそうだ。

男性がヒゲ脱毛をして青ひげ対策などの清潔感を保つ努力をしていたらどう感じるか

最後に、前問で「とても好印象になる」「やや好印象になる」と回答した人に、男性がヒゲ脱毛をして青ひげ対策などの清潔感を保つ努力をしていたらどう感じるか尋ねたところ、「とても魅力的だと感じる」(45.8%)、「やや魅力的だと感じる」(51.1%)を合わせ、9割以上が魅力的だと回答した。