働く場所や時間だけでなく、服装や髪色など、仕事をするうえでの「自由度」も会社選びのポイントのひとつ。特にZ世代にとっては、自分らしいスタイルで働けるかどうかを重視する人もいるでしょう。

しかし、一口に「服装自由」といっても、どこまでOKなのかは職場によってさまざま。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、「服装自由」に惹かれて入社したZ世代のエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「服装自由と聞いて入社したのに、入社後に感じたギャップは?」

「服装自由」であることも会社選びの決め手のひとつだったZ世代社員。しかし、実際に働き始めると、思い描いていた「自由」とは少し違ったようで……。

さて、入社後に分かった服装のルールとは何だったのでしょうか？

① ジーパンはNGだった

② 襟付きシャツのみOKだった

③ 「スーツの形が自由」という意味だった

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✅「服装自由」で入社したのに、思っていたのと違った……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

「服装自由」って、どこまで自由?

「服装自由」と聞いて思い浮かべる格好は、人によって意外と違うもの。自分では問題ないと思っていた服装が職場ではNGだったら、「そこにもルールがあったんだ……」と戸惑ってしまいそうです。

特に、それが会社選びで魅力に感じていたポイントなら、入社後に知ったときのギャップも大きく感じてしまうのかもしれません。

▶なお、今回の答えは① ジーパンはNGだった でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!