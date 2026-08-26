「ゆっくり話す人はモテる」と、聞いたことはないだろうか? また、「センスのある人になりたい」と思ったことはないだろうか?

会話のテンポと「モテること」、そして「センスのよさ」。一見するとあまり関係がないように思えるが、実はそこには共通する考え方があるという。

今回は、『自分の言葉で話せるようになりましょう。』(ダイヤモンド社)から、今回は、そんな「モテる人」「センスのいい人」に共通する考え方を紹介する。

センスのいい人はどこを向いている?

センスは特別なもので、才能のある人にしかないと思う人もいるかもしれません。しかし、センスとは感覚や感性のこと。感じ取る力のこと。だれにでもあります。赤ちゃんの頃、私たちは言葉を話す前から何かを感じていました。暑い、気持ち悪い、お腹すいた、のような生理的な反応だけでなく、母親の声に安心し、きれいな色のおもちゃに手を伸ばし、知らない人を見て泣く。だれに教わるわけでもなく、私たちはたしかに、何かを感じ取っていたのです。つまり、センスはだれにでもある。

では、なぜ、センスのいい人と悪い人が存在するのでしょうか。その理由は、センス(感性)には向きがあり、センスがいい人と悪い人では向いている方向が違うからです。

コミュニケーションで悩んでいる状態は感性の矢印が外に向いている

では、センスのいい人の感性の矢印は、どこを向いているのでしょうか。

センスよく生きる前に、人間関係やコミュニケーションの悩みをなんとかしたい、と思う人も多いでしょう。

そこで、コミュニケーションや人間関係について考えていきます。コミュニケーションに悩んでいる人にこそ、センスはすごく大事だからです。

では、コミュニケーションに悩んでいる状態とは、どういう状態でしょうか。だれかと話して、「ああすればよかった」「なんか機嫌を損ねたんじゃないだろうか」と悩んでしまうのは、過剰に他者のことを気にしてしまっている状態です。

つまり、コミュニケーションや人間関係で悩んでいる状態というのは、センスの矢印が外(他者)に向いている状態なのです。もちろん、他者を気にかけることは大事。「もっとこうすればよかったな」とだれかと話した後に思うのは、あなたが誠実で共感力が高い証拠です。

しかし、それで疲弊しているのであれば、なんだか健康的ではない。サスティナブル(持続可能)ではない。本来、人と話すことってとっても楽しいはずですから。

ゆっくり話す人は、なぜモテるのか?

センスのいい人は、センスの矢印が外(他者)ではなく、内(自分)に向いています。

だれかと話して、なんかうまくいかなかったとしても、「ま、そんなこともある」「人間なんだし合わなくて当然だよね」くらいでどっしり構えています。

相手のペースに合わせず、自分の言葉で話している人って魅力的に見えるはずです。身の回りにいるモテる人を思い浮かべてください。身近にいる人でも、芸能人でも、かまいません。モテる人ってたいていゆっくり喋っている。相手の顔色をうかがって"沈黙を埋めなきゃ!"と焦る(＝矢印が外に向いている)のではなく、自分のペースや感覚を大切にしている(＝矢印が内に向いている)からこそ、それが大人の余裕として魅力的に映るのです。

ただ、自分に矢印を向けるといっても、自分の話ばかりする、ということではありません。自分の話ばかりする人は、魅力的に映りませんし、モテませんから。

モテる人って、色気があるイメージがあると思うのですが、この典型がサーファーだと思っています。サーファーの持つ、独特の色気の正体とはなんでしょうか?

次の項目では、センスの矢印を外ではなく、内(自分)に向けるというのはどういうことかを探るために、サーファーの独特な色気の正体について話していきます。