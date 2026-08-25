電気自動車（EV）のバッテリーは夏どうなる？長持ちさせる方法も解説

電気自動車（EV：Electric Vehicle）のバッテリーには、一般的にリチウムイオン電池が使われています。近年、同じリチウムイオン電池のモバイルバッテリーが発熱・発火するニュースが相次いでいますが、電気自動車のバッテリーは暑い夏に直射日光の下で走行していても、大丈夫なのでしょうか。また、劣化を防ぐための方法も知っておきたいところです。

この記事では、電気自動車のバッテリーの仕組みと夏の暑さの影響について紹介。また、バッテリーを長持ちさせる方法について解説します。

記事の要約 現在のEVはバッテリー温度を管理する性能が以前よりも高いため、過度な心配は不要 バッテリーが高温状態での充電では充電速度が制限される、エアコン使用で航続距離が低下するなどの影響はある 普通充電を中心に使う、満充電や過放電を避ける、直射日光の当たる場所での駐車を控えるなど、日頃の使い方を見直すことで、バッテリーへの負担を抑えやすくなる

電気自動車（EV）の駆動用バッテリーは夏の暑さでどうなる？

夏の高い気温は、電気自動車（EV）の駆動用バッテリーにさまざまな悪影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。夏の暑さがバッテリーに与える影響について解説します。

高温による充電性能低下

電気自動車の駆動用バッテリーは高温になると充電性能が低下する可能性があります。外気温が高い日は充電などで加熱したバッテリーの温度が下がりにくくなり、バッテリーが高温の状態で充電しようとした場合、バッテリー保護のために充電速度が制限されます。

ただし、現在の電気自動車はバッテリーの冷却性能も上がっています。長距離を高速走行して複数回急速充電を行うような使い方をしなければ、充電速度について過度に心配する必要はないでしょう。

エアコンによる航続距離ダウン

電気自動車の駆動用バッテリーは、エアコンの電力源にもなっています。そのため、夏の暑い日にエアコンを多く稼働させた場合、バッテリーからエアコンに電気を供給したぶん、走行のために必要な電気が失われるでしょう。これは結果として、電気自動車の航続距離を短くさせることにつながります。とはいえ、ガソリン車も冷房を使用すれば燃費が下がるので電気自動車特有の問題というわけではありません。

ガソリン車との違いでいうと冬の暖房の方が影響は大きいです。ガソリン車はエンジンの排熱を活用するため、暖房を使用しても燃費には影響しませんが、電気自動車の場合は暖房もバッテリーを消費して航続距離を短くします。

電気自動車のバッテリー充電方法

ガソリン車がガソリンを給油するように、電気自動車も外部からの充電が必要ですが、充電方法は大きく分けて2種類あります。ここでは、電気自動車の駆動用バッテリーの充電方法について解説します。

自宅や滞在施設で行う普通充電

電気自動車の基本的な充電方法となるのが、自宅や宿泊先で行う普通充電です。普通充電は出力10kW未満の充電器を使用し、6～10時間程度かけてゆっくりと充電します。充電時間はかかるものの、駆動用バッテリーへの負担が少ないメリットがあります。

また、低コストで充電器を導入できることから、車を使わない時間に充電できるよう、自宅に設置するのが一般的です。長時間滞在することが多い商業施設や宿泊・レジャー施設にも導入されているため、買い物や食事などのあいだに一定程度の充電ができます。

SA／PAやカーディーラーで行う急速充電

遠方の目的地に着くまでのあいだに駆動用バッテリーの残量が少なくなったときには急速充電を活用します。急速充電はその名のとおり、充電に要するのが30分程度と、普通充電に比べて早く充電できるのが特徴です。その理由は、50kW〜150kWという高い出力にあります。

急速充電器は高速道路のSA（サービスエリア）／PA（パーキングエリア）や道の駅のほか、カーディーラーなどに設置されていることが一般的です。早く充電できるというメリットがありますが、バッテリーへの負荷が高く、自宅での普通充電と比べて割高な料金設定となっているので、メインの充電手段としては向きません。

電気自動車のバッテリーを長持ちさせる方法

電気自動車の駆動用バッテリーは徐々に劣化していくものですが、普段使用する中で劣化を速めてしまう行動もあります。どうすれば電気自動車のバッテリーを長持ちさせられるか、その方法について解説します。

急速充電を多用しない

急速充電は高出力によって短時間で充電できるものの、バッテリーに熱を持たせ、劣化を早めるデメリットがあります。特に高温化で頻繁に急速充電を行うと、バッテリー容量の損失が大きくなります。

普段は普通充電を使用し、緊急時や長距離の行程の途中で充電量が不足する場合に急速充電することをおすすめします。

常に満充電の状態にしない

電気自動車のバッテリーを長持ちさせるには常に100％まで充電した満充電の状態にはせず、充電率を20％～80％の範囲に維持するようにしましょう。高電圧の状態が長時間続くとバッテリーの劣化が進みやすくなります。長距離の走行のために出発前に100%まで充電するのは問題ありません。

なお、最近の電気自動車は従来のニッケル系のバッテリーとは化学組成が異なるLFP（リン酸鉄リチウム）バッテリーが採用されていることがあり、その場合は100%までの充電に耐性があります。メーカーの案内や取扱説明書を確認し、その推奨内容を優先するようにしてください。

遠出の際には行き先の充電器を確認し、計画的に充電する

電気自動車での遠出の際には、目的地までの普通充電器の設置状況を確認し、計画的に充電しましょう。それによって、急速充電をできる限り使わないようにすれば、結果として駆動用バッテリーを長持ちさせることができるはずです。また、こまめな充電は、電欠状態を回避できます。

万が一、電欠しそうな場合はSA／PAの急速充電器を使用することもあるかもしれません。しかし、連休や行楽シーズンの際には、通常より急速充電器が混雑する可能性もあります。自分の車の航続距離を把握した上で、フル充電にこだわらず、なおかつ電欠を避けるよう、早め早めに充電しておきたいところです。

長期間の放置による過放電を避ける

電気自動車の「過放電」を避けることは、バッテリーの劣化を防ぐためのポイントに挙げられるでしょう。

過放電とは、残量ゼロでさらにエネルギーを放出した状態のことです。電気自動車を長期間走行させないと、駆動用バッテリーの電気は自然放電して徐々に失われます。さらに残量がゼロになったまま放置すると過放電になるので、注意しなければなりません。

なお、過放電は補機用バッテリーでも生じます。車を放置せず、定期的に走行させるようにしてください。

直射日光の当たる高温の場所に駐車するのを避ける

リチウムイオンバッテリーの弱点は高温であり、夏場の直射日光が当たる場所の駐車は、劣化を進める原因となります。直射日光の当たる高温の場所に駐車することはできるだけ避けるようにしましょう。日常的な駐車で即座にバッテリー容量の低下を招くことはありませんが、長期的にはバッテリー寿命に影響します。

電気自動車を駐車する際は、できる限り日陰や屋内の駐車場に駐車するようにしてください。日陰や屋内の駐車は、車内温度の上昇を防ぎ、エアコンを効きやすくする効果もあります。

丁寧に運転する

電気自動車の駆動用バッテリーを長持ちさせるには、丁寧な運転を心掛けることもポイントです。具体的には、急発進や急減速を避けること。これは、急な操作が駆動用バッテリーの負担となり、劣化させることが理由です。

加減速の際にはできる限りなめらかに操作し、駆動用バッテリーから電気が急激に流れることを避けましょう。この積み重ねによって、駆動用バッテリーの長寿命化に貢献するはずです。

まとめ

電気自動車（EV）の駆動用バッテリーは、夏の暑さやエアコンの使用によって充電性能や航続距離に影響を受けることがあります。普通充電を中心に使う、満充電や過放電を避ける、直射日光の当たる場所での駐車を控えるなど、日頃の使い方を見直すことで、バッテリーへの負担を抑えやすくなります。

また、EVは車両価格や修理費が高くなるケースもあるため、万が一に備えて自動車保険の補償内容を確認しておくことも大切です。車両保険の必要性や保険料、補償範囲が現在の使い方に合っているか気になる方は、自動車保険の一括見積もりを活用し、複数社の保険料や補償内容を比較してみましょう。

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