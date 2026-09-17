【ハイエース＆ジムニーがヴィンテージ仕様に】FLEX×ALPINE STYLEの新ブランド「FLEX FOUND」誕生！

ランドクルーザー・ハイエース専門店の「FLEX（フレックス）」と、カーオーディオ・ナビゲーションでおなじみの「ALPINE STYLE（アルパインスタイル）」がタッグを組み、新たなカスタムコンプリートブランド「FLEX FOUND（フレックス ファウンド）」を発表した。人気のハイエースやジムニーをベースに、レトロでクラシックな外観に刷新。コンセプトはネオクラ（ネオクラシック）だ。

【画像】ハイエース＆ジムニーのヴィンテージスタイルの新風「フレックス ファウンド」爆誕！

■職人技が光る高品質なヴィンテージスタイル

「FLEX FOUND」最大の魅力は、こだわりの専用ボディパーツだ。1台につき80〜90点にも及ぶパーツのほとんどは日本製。職人の手作業によるカラー合わせやチリ合わせなど精緻なフィッティングにより、純正同等の美しい仕上がりを実現している。

また、大幅な外観変更を施しながらも、自動ブレーキなどの先進運転支援システム（ADAS）の機能に影響を与えず、車検にもしっかり対応。デザイン性と安全性を両立している。

【動画】新ブランドの魅力を開発者にぷちインタビュー！（オートキャンパーWEB）

■展開される2つの魅力的なモデル

FOUND CARICA（ファウンド カリカ）

200系ハイエース（4型後期〜8型）をベースとしたモデル。専用フロントバンパーやグリル、灯火類などを装備し、どこか懐かしいクラシックスタイルを体現。ボディカラーは、ホワイトパールやブラックマイカをベースにした2トーンペイントや、アウトドアシーンに映えるアースカラー単色など10のラインアップから選択可能。写真のボディカラーは、パールホワイト＋サンドベージュ。

FOUND BEAS（ファウンド ベアス）

現行ジムニーをベースにしたモデル。CARICA同様に専用外装パーツでレトロな顔立ちに仕立てられる。普通車規格のジムニー シエラをベースとした「FOUND BEAS+」や、ジムニー ノマドベースの「FOUND BEAS+L」もラインアップされ、用途に合わせた選択も！

■9月26日(土)より全国で先行展示スタート

「FLEX FOUND」のコンプリートカーは、2026年9月26日（土）より全国のFLEX店舗（計16店舗）にて順次先行展示が実施される。実車の質感や細部までこだわったレトロなデザイン、そして車中泊仕様の使い勝手を確かめに、ぜひ週末は店舗へ足を運んでみてはいかが？

※FOUND CARICAはFLEXハイエース店、FOUND BEASはFLEXランクル店での取り扱いとなる

〈文＝ドライバーWeb編集部〉