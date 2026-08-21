ヴィッセル神戸は21日、9月11日（金）に開催される2026／27明治安田J1リーグ第7節・鹿島アントラーズ戦に乃木坂46の五百城茉央さんが来場することを発表した。

昨年のJ1王者を本拠地『ノエビアスタジアム神戸』に迎える一戦で、“勝利の女神”が神戸を後押しする。兵庫県神戸市出身で、昨年クラブの30周年アンバサダーを務めた五百城さんは今回が5度目の来場。過去4試合の戦績は3勝1分無敗かつ、全試合でクリーンシート（無失点試合）を達成しており、ファンの間では“勝利の女神”として定着している。

当日の五百城さんのイベントスケジュールについては後日リリースされる予定。五百城さんは神戸のクラブ公式サイトを通じて次のようにコメントしている。

「ヴィッセル神戸サポーターの皆さん、乃木坂46の五百城茉央です。百年構想リーグは優勝おめでとうございました！ 9月11日鹿島アントラーズ戦で、ノエスタに来場させていただきます。ヴィッセル神戸のお手伝いさせていただき4年目、5回目の来場になります。大変嬉しく思っていますし、新シーズンもタイトル目指して、共に応援を頑張りますのでよろしくお願いします！ 皆さん、ノエスタでお会いしましょう！ 以上、五百城 茉央でした」

【動画】昨年は神戸の30周年アンバサダーを務めた五百城茉央さん