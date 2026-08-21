クリーク･アンド･リバー社(C&R社)が運営するクリエイティブ開発スタジオ「C&R Creative Studios」の漫画・小説制作部門である「漫画LABO」は、新作コミック『悪女は婚約者を救いたい』の配信をコミックシーモアほか全書店でスタートした。

■『悪女は婚約者を救いたい』

作画：星夜見天音／原作：ごろごろみかん。

配信元：インカローズコミックス(C&R社)

伯爵令嬢のリリーナローズは、見た目は美しいがその苛烈な性格のために婚約者のクリスロードから嫌われていた。

ある日リリーナローズは突如前世の記憶を思い出す。自分は小説の中の登場人物で、王女に思いを寄せる婚約者のクリスロードへの嫉妬が加速し、隣国からの奇襲に手を貸し、クリスロードを破滅に追い込んでやがて死に至らせてしまうのだ…。

自分のせいで愛するクリスロードを死なせてしまうなんて受け入れられない。

ならば、自分が奇襲から彼を救えばいい──。

そう考えた矢先、クリスロードに婚約破棄を持ちかけられる。自分が身を引けばクリスロードを守ることができる…しかし、彼への執着心も捨てきれない……。嫌われているとわかりつつも、彼の命を救うため、リリーナローズはクリスロードにとある賭けを持ち掛ける──。