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2026.08.20 17:45 横浜スタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 2 0 2 3 0
ＤｅＮＡ 1 1 2 0

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 ピッチャーヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 Ｂ・マタ 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 石塚 裕惺 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 Ｔ・キャベッジ ショートフライ 1アウト

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    巨2-1Ｄ

    4番 Ｊ・エンカーナシオン セカンドゴロ ＤｅＮＡ得点！ 巨 2-1 Ｄ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    3番 佐野 恵太 空振り三振 1アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    1番 度会 隆輝 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 中山 礼都 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    巨2-0Ｄ

    5番 大城 卓三 センターツーベースヒット 巨人得点！ 巨 2-0 Ｄ ランナー：2塁

  • OUT

    巨1-0Ｄ

    1塁ランナー泉口 友汰 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    巨1-0Ｄ

    3塁ランナー佐々木 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    巨1-0Ｄ

    4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 巨人得点！ 巨 1-0 Ｄ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    3番 泉口 友汰 セカンドヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    1塁ランナー佐々木 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    2番 佐々木 俊輔 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 ファーストゴロ 1アウト

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