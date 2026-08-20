ＤｅＮＡ vs 巨人 2026年8月20日のプロ野球速報







URLをコピー



1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 巨人 巨 2 0 2 3 0 ＤｅＮＡ Ｄ 1 1 2 0 2回表 巨人の攻撃 OUT 1番 浦田 俊輔 ピッチャーヒット ランナー：1、2塁

OUT 9番 Ｂ・マタ 空振り三振 2アウト

OUT 8番 石塚 裕惺 フォアボール ランナー：1塁

OUT 7番 Ｔ・キャベッジ ショートフライ 1アウト 1回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 5番 宮﨑 敏郎 セカンドフライ 3アウト

OUT 巨2-1Ｄ 4番 Ｊ・エンカーナシオン セカンドゴロ ＤｅＮＡ得点！ 巨 2-1 Ｄ 2アウト ランナー：3塁

OUT 3番 佐野 恵太 空振り三振 1アウト

OUT 2番 牧 秀悟 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁

OUT 1番 度会 隆輝 レフトヒット ランナー：1塁 1回表 巨人の攻撃 OUT 6番 中山 礼都 セカンドゴロ 3アウト

OUT 巨2-0Ｄ 5番 大城 卓三 センターツーベースヒット 巨人得点！ 巨 2-0 Ｄ ランナー：2塁

OUT 巨1-0Ｄ 1塁ランナー泉口 友汰 盗塁成功 ランナー：2塁

OUT 巨1-0Ｄ 3塁ランナー佐々木 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁

OUT 巨1-0Ｄ 4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 巨人得点！ 巨 1-0 Ｄ 2アウト ランナー：2塁

OUT 3番 泉口 友汰 セカンドヒット ランナー：1、3塁

OUT 1塁ランナー佐々木 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁

OUT 2番 佐々木 俊輔 フォアボール ランナー：1塁

OUT 1番 浦田 俊輔 ファーストゴロ 1アウト (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







URLをコピー



※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。