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OUT
1番 浦田 俊輔 ピッチャーヒット ランナー：1、2塁
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OUT
9番 Ｂ・マタ 空振り三振 2アウト
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8番 石塚 裕惺 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
7番 Ｔ・キャベッジ ショートフライ 1アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 セカンドフライ 3アウト
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巨2-1Ｄ
4番 Ｊ・エンカーナシオン セカンドゴロ ＤｅＮＡ得点！ 巨 2-1 Ｄ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
3番 佐野 恵太 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
1番 度会 隆輝 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 中山 礼都 セカンドゴロ 3アウト
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巨2-0Ｄ
5番 大城 卓三 センターツーベースヒット 巨人得点！ 巨 2-0 Ｄ ランナー：2塁
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巨1-0Ｄ
1塁ランナー泉口 友汰 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
巨1-0Ｄ
3塁ランナー佐々木 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
巨1-0Ｄ
4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 巨人得点！ 巨 1-0 Ｄ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
3番 泉口 友汰 セカンドヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1塁ランナー佐々木 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
2番 佐々木 俊輔 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 ファーストゴロ 1アウト
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