天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会が19日に開幕した。

6年ぶりに決勝戦が“元日・国立”開催となる今大会。1回戦には各都道府県の代表チームに加え、アマチュアシードの筑波大学が登場し、合計24試合が行われた。

“キングカズ”こと三浦知良を擁する福島ユナイテッドFC（福島県）は大山サッカークラブ（山形県）に7－0で快勝。先発出場した三浦は12分にPKを沈め、天皇杯では2003年12月以来実に23年ぶりとなるゴールを決めた。59歳5カ月24日での一撃は、元日本代表MF小野伸二氏が2021年6月9日に記録した41歳8カ月13日を大幅に塗り替える大会最年長ゴールに。さらに三浦は55分にも自ら獲得したPKを決めて、快勝に大きく貢献した。

沖縄SV（沖縄県）、ヴェロスクロノス都農（宮崎県）、ヴェルスパ大分（大分県）はそれぞれJ3クラブを撃破し2回戦へ進出。ラインメール青森（青森県）は15ゴール、アスルクラロ沼津（静岡県）とFCマルヤス岡崎（愛知県）は6ゴールを叩き込んで快勝している。

今月26日に行われる2回戦にはJ1、J2のチームが登場する。1回戦の試合結果と2回戦の対戦カードは以下の通り。

◆◼︎1回戦・試合結果

アトレチコ鈴鹿（三重県） 1－1（PK：3－1） FC BASARA HYOGO（兵庫県）

ガイナーレ鳥取（鳥取県） 2－2（PK：6－5） ロアッソ熊本（熊本）

東北学院大学（宮城県） 1－3 ザスパ群馬（群馬県）

栃木SC（栃木県） 2－0 ブリオベッカ浦安・市川（千葉県）

レイラック滋賀FC（滋賀県） 2－1 JAPANサッカーカレッジ（新潟県）

FC徳島（徳島県） 1－0 川副クラブ（佐賀県）

ギラヴァンツ北九州（福岡県） 1－2 沖縄SV（沖縄県）

ベルガロッソいわみ（島根県） 2－0 長崎国際大学（長崎県）

アルテリーヴォ和歌山（和歌山県） 0－6 アスルクラロ沼津（静岡県）

ヴェロスクロノス都農（宮崎県） 3－1 カマタマーレ讃岐（香川県）

ヴェルスパ大分（大分県） 3－0 高知ユナイテッドSC（高知県）

流通経済大学（茨城県） 1－2 クリアソン新宿（東京都）

専修大学（神奈川県） 2－1 筑波大学（アマチュアシード）

福島ユナイテッドFC（福島県） 7－0 大山サッカークラブ（山形県）

金沢星稜大学（石川県） 1－4 京都産業大学（京都府）

山梨学院大学（山梨県） 1－0 東京国際大学FC（埼玉県）

FC岐阜（岐阜県） 3－1 富山新庄クラブ（富山県）

鹿児島ユナイテッドFC（鹿児島県） 2－1 レノファ山口FC（山口県）

SRC広島（広島県） 1－6 FCマルヤス岡崎（愛知県）

奈良クラブ（奈良県） 1－4 FC大阪（大阪府）

愛媛FC（愛媛県） 2－1 環太平洋大学（岡山県）

いわてグルージャ盛岡（岩手県） 1－0 札幌大学（北海道）

AC長野パルセイロ（長野県） 2－1 福井ユナイテッドFC（福井県）

ラインメール青森（青森県） 15－0 秋田大学（秋田県）

◆◼︎2回戦・対戦カード

鹿島アントラーズ（J1） vs アトレチコ鈴鹿（三重県）

北海道コンサドーレ札幌（J2） vs ヴァンフォーレ甲府（J2）

名古屋グランパス（J1） vs ガイナーレ鳥取（鳥取県）

東京ヴェルディ（J1） vs ザスパ群馬（群馬県）

川崎フロンターレ（J1） vs 栃木SC（栃木県）

ジュビロ磐田（J2） vs テゲバジャーロ宮崎（J2）

ガンバ大阪（J1） vs レイラック滋賀FC（滋賀県）

徳島ヴォルティス（J2） vs FC徳島（徳島県）

サンフレッチェ広島（J1） vs 沖縄SV（沖縄県）

いわきFC（J2） vs 大分トリニータ（J2）

ファジアーノ岡山（J1） vs ベルガロッソいわみ（島根県）

ジェフユナイテッド千葉（J1） vs アスルクラロ沼津（静岡県）

ヴィッセル神戸（J1） vs ヴェロスクロノス都農（宮崎県）

サガン鳥栖（J2） vs カターレ富山（J2）

アビスパ福岡（J1） vs ヴェルスパ大分（大分県）

横浜FC（J2） vs クリアソン新宿（東京都）

柏レイソル（J1） vs 専修大学（神奈川県）

FC今治（J2） vs ブラウブリッツ秋田（J2）

横浜F・マリノス（J1） vs 福島ユナイテッドFC（福島県）

水戸ホーリーホック（J1） vs 京都産業大学（京都府）

浦和レッズ（J1） vs 山梨学院大学（山梨県）

RB大宮アルディージャ（J2） vs ヴァンラーレ八戸（J2）

セレッソ大阪（J1） vs FC岐阜（岐阜県）

アルビレックス新潟（J2） vs 鹿児島ユナイテッドFC（鹿児島県）

京都サンガF.C.（J1） vs FCマルヤス岡崎（愛知県）

モンテディオ山形（J2） vs 藤枝MYFC（J2）

清水エスパルス（J1） vs FC大阪（大阪府）

V・ファーレン長崎（J1） vs 愛媛FC（愛媛県）

FC町田ゼルビア（J1） vs いわてグルージャ盛岡（岩手県）

ベガルタ仙台（J2） vs 栃木シティ（J2）

FC東京（J1） vs AC長野パルセイロ（長野県）

湘南ベルマーレ（J2） vs ラインメール青森（青森県）