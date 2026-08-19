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2026.08.19 17:45 横浜スタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 0 0 0 3 0
ＤｅＮＡ 1 1 2 0

  • OUT

    7番 佐々木 俊輔 セカンドヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 坂本 勇人 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 大城 卓三 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 宮下 朝陽 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 佐野 恵太 レフトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    巨0-1Ｄ

    4番 Ｊ・エンカーナシオン センターツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 0-1 Ｄ ランナー：2塁

  • OUT

    3番 度会 隆輝 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 牧 秀悟 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 三森 大貴 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 松本 剛 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 レフトフライ 1アウト

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