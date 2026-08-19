ローソンは8月18日、「ご当地うまいもん祭」を、全国のローソン店舗(「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」を除く)で開始した。北海道内の729店では、計9品を発売する。

からあげクン 中国料理布袋監修 ザンギのたれ味

「ご当地うまいもん祭」では、北海道、東北、関東(北関東甲信越)、関東(南関東)、東海北陸、関西、中国四国、九州の8エリアごとに、地元の有名店の監修商品やご当地の食材を使用したオリジナルの「からあげクン」や「プレミアムロールケーキ」などを発売する。

北海道地区では、札幌の人気中華店「中国料理布袋」監修の「からあげクン 中国料理布袋監修 ザンギのたれ味」(298円)、「中国料理布袋監修 山椒香る麻婆おにぎり」(214円)、「中国料理布袋監修 冷し豆乳担々麺」(697円)、「中国料理布袋監修 トマト酸辣湯」(378円)を販売する。

中国料理布袋監修 山椒香る麻婆おにぎり

中国料理布袋監修 冷し豆乳担々麺

中国料理布袋監修 トマト酸辣湯

北海道産赤肉メロンクリームと北海道産生クリームの2層仕立てのロールケーキ「プレミアムロールケーキ 北海道産赤肉メロン」(275円)や、十勝産牛乳を使用したホイップ入りの「十勝産牛乳入りホイップ レモン蒸しケーキ」(160円)も販売する。

プレミアムロールケーキ 北海道産赤肉メロン

十勝産牛乳入りホイップ レモン蒸しケーキ

「函館五島軒監修 ライスカレー」(697円)は、函館で147年続く老舗洋食店「函館五島軒」が監修したカレー。

函館五島軒監修 ライスカレー

まちかど厨房導入店では、「ぎんねこ監修たれの若鶏もも焼丼」(646円)を提供する。まちかど厨房おにぎり導入店では、「大きなおにぎり松前漬」(367円)を販売する。

ぎんねこ監修たれの若鶏もも焼丼