お盆の帰省では、久しぶりに会った親や親戚との会話のなかで、仕事や働き方について話題になることもあるのではないでしょうか。何気ない質問や助言のつもりでも、言われた側にとってはモヤモヤした気持ちになることも。

そこで今回は、マイナビニュース会員303人を対象に「お盆の帰省で『親・親戚から言われてモヤモヤした一言』に関するアンケート」を実施。実際に言われてモヤモヤした言葉について聞きました。

帰省でモヤモヤした内容、最多は「仕事・職業・働き方」

お盆や帰省時に親や親戚からどのような内容について言われたか聞いたところ、「仕事・職業・働き方について」(31.5%)が最多となりました。

では、実際にはどのようなことを言われたのでしょうか。

「転職したら?」「ちゃんとした仕事に就きなさい」仕事について言われた一言

親や親戚から言われてモヤモヤした言葉を聞いたところ、仕事の忙しさや転職、職業そのものについて言われたという声が寄せられました。

「仕事が忙しく盆暮れくらいにしか帰省できず『そんなに忙しいなら転職したらいいのに』と言われ、かなりムッとした。」(57歳/男性)



「いつになったらちゃんとした仕事に就くのか、と言った内容」(50歳/男性)



「ちゃんとした仕事につきなさいって言われてばっかり」(65歳/男性)



帰省できる頻度が少ない理由を「仕事が忙しいから」と説明しているにもかかわらず、転職を勧められたり、「ちゃんとした仕事」という言葉で現在の仕事を否定されたように感じたりするケースがあるようです。

「仕事しすぎ」「田舎で働きなさい」働き方への意見にモヤモヤした声も

仕事そのものだけでなく、働く時間や場所、仕事と家庭のバランスについて、意見されたケースも。

「仕事しすぎ、休め、とうるさいこと」(30歳/男性)



「仕事ばかりでもっと顔を出しなさいと言われた」(47歳/男性)



「田舎で働きなさい。こっちのほうがいいよ。と言われた」(60歳/女性)



仕事を頑張っていることを心配して「休んだほうがいい」と言われるケースもあれば、働く場所や帰省の頻度について意見されるケースも。家族からすれば心配や助言のつもりでも、本人にとっては自分の働き方を否定されたように感じたり、仕事と家庭の両立についてプレッシャーを感じたりすることもあるのかもしれません。

「周りの人は頑張っているけど」仕事ぶりを比較されてモヤモヤした声も

仕事ぶりや働き方を、周囲と比較するような言葉も印象に残っているようです。

「仕事について、周りの人は頑張っているけどって言われたこと。」(39歳/男性)



「週休1日の自営業ですが、『2日になると良いね』と言われて、収入が低いのかなと勝手に落ちこんでしまった。」(58歳/男性)



どちらも、直接的に仕事を否定されたわけではないものの、言葉を受け取った側が自分の働き方について考え込んでしまったケースです。特に「週休2日になると良いね」と言われたことで、「収入が低いのかな」と落ち込んでしまったという回答からは、何気ない一言が思いがけず本人の自信や気持ちに影響することがうかがえます。

雇用形態や収入について踏み込まれたケースも

仕事に関するモヤモヤは、職業や働き方だけにとどまりません。雇用形態や収入について言われたという声も寄せられています。

「パートで働いていたけれど、いちいち詮索されるのや人付き合いが苦手なので専業主婦と嘘をついてたら、働けってしつこく言われ、子供もいないのに働かないのかってしつこく馬鹿にされた。」(43歳/女性)



「昔の話ではありますがパートナーの実家に帰省して食事会をすることになった、それぞれアルコールが入っていたこともあったと思うが自分の職業・収入をなじられたことはある。その場で大きく言い返したわけではないが嫌な気分はあった。」(38歳/男性)



仕事は生活の一部である一方、職業や収入、働き方は個人の事情や価値観が大きく関わる部分でもあります。特に、本人が大切にしている仕事について否定的な言葉をかけられたり、プライベートな事情まで踏み込まれたりすると、モヤモヤが残ることもありそうです。

仕事への「何気ない一言」がモヤモヤにつながることも

今回の調査では、親や親戚から言われてモヤモヤした内容として「仕事・職業・働き方について」が最も多い結果となりました。「ちゃんとした仕事に就きなさい」「転職したら」といった直接的な言葉だけでなく、「周りの人は頑張っているけど」「週休2日になるといいね」といった何気ない一言が、本人の気持ちに影響するケースも。

親や親戚にとっては善意や心配から出た言葉でも、仕事に対する価値観や生活スタイルは人それぞれです。帰省で久しぶりに顔を合わせるからこそ、相手の事情や気持ちを考えた言葉選びが大切なのかもしれません。

ーーーーーー

お盆の帰省で「親・親戚から言われてモヤモヤした一言」に関するアンケート

調査時期: 2026年8月13日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 303人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

ーーーーーー

