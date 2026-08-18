“紙皿が風で飛ぶ”ストレスを解消！業界初の「風に強いペーパープレート」とは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。8月15日（土）の放送では、ゲストにサンナップ株式会社 商品部市場戦略グループ課長・松尾茂樹さんをお迎えして、基幹ブランド・サンナップホワイトから発売している「風に強いペーパープレート」について話を伺いました。

◆業界初！風に強いペーパープレート

佐原：バーベキューやお花見など、屋外イベントで紙皿を使う際に不便を感じたことはありませんか？ そこで今回は、サンナップの簡易食器について松尾さんにお話を伺います。よろしくお願いします。

松尾：よろしくお願いします。

佐原：サンナップには、屋外でも使いやすい紙皿があるそうですね。

松尾：サンナップは創業以来、安心・安全な簡易食器をお届けしていますが、お客さまが感じている不満や困りごとを解決することも、メーカーの重要な役割だと考えています。そこで、紙皿を使用する際のストレスについて調査をおこなったところ、「強度不足」と「風で飛ばされやすい」という不満が特に多いことが分かりました。改めて「屋外で本当に安心して使える紙皿とは何か」をゼロから考え直して誕生したのが、業界初の風に強く飛ばされにくい紙皿「風に強いペーパープレート」です。

一般的に紙皿は軽いことがメリットである一方で、「風に弱い」という課題があります。今回は発想を転換し、「少し持ち上げにくくなっても風に強く、しっかりした強度を持つ紙皿を作れないか」という考えのもと開発を進めました。

佐原：開発は大変だったのではないですか？

松尾：何度も試作と検証を繰り返しました。あるとき、設計チームから「側面につまみを設けることで持ち上げるきっかけを作り、さらに、箸置きとしても活用できるのではないか」という提案があり、これを採用したところ課題を解決できました。この独自形状と機能性を実現できたのは、日本の容器メーカーの持つ高い技術力があったからこそだと考えています。

現在、販売エリアを拡大しており、9月以降は大手スーパーでの展開も予定していますので、ぜひこの夏休みや秋の行楽シーズンに新しい紙皿の使い心地を体験してみてください。

佐原：松尾さん、ありがとうございました。

松尾：ありがとうございました。

＜番組概要＞

番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS

パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）

放送日時：毎週土曜7:25～7:30

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness