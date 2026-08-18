“紙皿が風で飛ぶ”ストレスを解消！業界初の「風に強いペーパープレート」とは？

◆業界初！風に強いペーパープレート
佐原：バーベキューやお花見など、屋外イベントで紙皿を使う際に不便を感じたことはありませんか？ そこで今回は、サンナップの簡易食器について松尾さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
松尾：よろしくお願いします。
佐原：サンナップには、屋外でも使いやすい紙皿があるそうですね。
松尾：サンナップは創業以来、安心・安全な簡易食器をお届けしていますが、お客さまが感じている不満や困りごとを解決することも、メーカーの重要な役割だと考えています。そこで、紙皿を使用する際のストレスについて調査をおこなったところ、「強度不足」と「風で飛ばされやすい」という不満が特に多いことが分かりました。改めて「屋外で本当に安心して使える紙皿とは何か」をゼロから考え直して誕生したのが、業界初の風に強く飛ばされにくい紙皿「風に強いペーパープレート」です。
一般的に紙皿は軽いことがメリットである一方で、「風に弱い」という課題があります。今回は発想を転換し、「少し持ち上げにくくなっても風に強く、しっかりした強度を持つ紙皿を作れないか」という考えのもと開発を進めました。
佐原：開発は大変だったのではないですか？
松尾：何度も試作と検証を繰り返しました。あるとき、設計チームから「側面につまみを設けることで持ち上げるきっかけを作り、さらに、箸置きとしても活用できるのではないか」という提案があり、これを採用したところ課題を解決できました。この独自形状と機能性を実現できたのは、日本の容器メーカーの持つ高い技術力があったからこそだと考えています。
現在、販売エリアを拡大しており、9月以降は大手スーパーでの展開も予定していますので、ぜひこの夏休みや秋の行楽シーズンに新しい紙皿の使い心地を体験してみてください。
佐原：松尾さん、ありがとうございました。
松尾：ありがとうございました。
＜番組概要＞
番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS
パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）
放送日時：毎週土曜7:25～7:30
番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness