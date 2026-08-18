お盆などの長期休暇が明けると、職場で話題になりやすいのが「休み中、何してた?」という話。旅行先の話や帰省中の出来事など、同僚とのちょっとした雑談が盛り上がることもありますよね。

今回は、人気漫画「#やばい同僚」から、夏休み明けの職場での出来事をご紹介します。ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあったやばい同僚クイズ「『夏休み中何してた?』から、途中で感じた違和感とは？」

夏休み明け、同僚から「夏休み中何してた?」と聞かれた主人公。お互いに「どのように過ごしたか」を共有しているうちに、主人公は「あれ?」とあることに気付きます。

さて、主人公が会話の途中で気付いたこととは、一体何だったのでしょうか?

① しれーっと恋人とのバカンス自慢をされていたこと

② 夏休みの期間を勘違いしていたこと

③ 同僚たちでバーベキューが開催されていたこと

気になる続きは、本編で確認してみてください。

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※答えはこの記事の最後にあります。

夏休み明けの職場トーク、話しているうちに目的が……？

お盆休みや夏休みが明けるこの時期、職場で「休み中、何してた?」なんて話になることも多いですよね。旅行や帰省、家でのんびり……と、お互いの過ごし方を聞くのも休み明けならではです。

とはいえ、話しているうちに「あれ、もしかしてそれを言いたかっただけでは……!?」とツッコミたくなる展開になることも。みなさんも休み明けの何気ない雑談で、似たような経験はありませんか?

▶というわけで、今回の答えは① しれーっと恋人とのバカンス自慢をされていた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!