北海道電力は8月7日、北海道エリアと首都圏エリアに住む顧客を対象に、電気契約者からの紹介で対象料金プランの新たな契約が成立すると双方に特典を進呈する「ほくでんの電気 お友達紹介プログラム」を、8月8日から開始すると発表した。

プログラムの概要

同プログラムは、ほくでんの電気を紹介し、紹介を受けた人が新たに同社の対象料金プランを契約すると、紹介者と紹介を受けた人の双方に特典を進呈するもの。

特典は、住まいのエリアに応じて、北海道エリアではエネモポイント2000ポイント、首都圏エリアではAmazonギフトカード2000円分を進呈するという。

さらに、新規契約の紹介数が3回に達した紹介者には、追加特典として、同社がオフィシャルトップパートナーを務める北海道コンサドーレ札幌のライセンスグッズを進呈する。グッズは、ミズノと北海道電力によるオリジナルのタオルハンカチ。

キャンペーン期間は8月8日から12月18日まで。紹介者は対象料金プランの契約者に限られ、北海道・首都圏いずれのエリア間でも相互に紹介できる。紹介者としての適用は、1契約につき3回までとしている。

なお、同社は北海道コンサドーレ札幌のオフィシャルトップパートナーとして、より多くの人がコンサドーレを応援できる電気料金メニューを検討しており、詳細が決まり次第あらためて知らせるとのことだ。