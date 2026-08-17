SAFELYは7月29日、「夏の草刈り・庭の手入れに関する実態調査」の結果を発表した。同調査は7月、自宅の草刈り・草むしりを自分で行ったことがある全国男女1,000名を対象に、インターネットで実施した。

夏場に草刈り・草むしりをした際に体調に異変を感じたことがあるか尋ねたところ、76.1%が「よくある」「たまにある」と回答した。

具体的にどのような症状を経験したか聞くと、熱中症の初期症状として知られる「めまい・立ちくらみ」(35.2%)と「体のだるさ・疲労感」(35.0%)がほぼ同率で並んだ。実際に「倒れた・救急搬送された」という人も0.1%(1,000人に1人)見られた。

具体的にどのような症状を経験しましたか

今年も夏の草刈りを無理してでも自分でやると思うか尋ねると、83.8%が「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答している。

草刈り・庭の手入れを業者に依頼したことがあるかを尋ねたところ、84.5%が「ない」と答えた。その理由について聞くと、最も多い回答は「費用が高そう」(42.4%)で、「自分でできると思っている」(35.4%)、「業者を探すのが面倒」(15.1%)と続いた。

夏場の草刈り・庭の手入れを業者に依頼することをどう思うか聞くと、51.8%が「ぜひ依頼したいと思う」「条件次第では依頼したいと思う」と回答した。業者依頼へのニーズは存在するが、「費用感の不透明さ」が行動に結びつけていないことが明らかになった。