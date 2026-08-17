COLLECTが運営する「道の駅常総」は8月8日～16日、お盆休み向けイベント「HOT＆COOL祭り」を開催する。

期間中は、「HOT＝熱く盛り上がるイベント」「COOL＝暑さを忘れて楽しめる企画」をテーマに、お盆休みを家族や友人と満喫できるコンテンツを多数用意する。

期間中は、5,000円以上購入購入した人を対象にした大抽選会を開催。8月8日・9日・15日・16日には、2Fテラスで3,000円以上購入した人を対象とした縁日イベントを実施する。

8月15日には、水鉄砲で遊ぶ大水撒き大会、8月15・16日には限定50名でスイカ振る舞いを実施する。8月10日・11日・12日・13日には、さつまいもの詰め放題イベント(300円)を開催。8月10日～14日には、生産者野菜の特売を実施する。

館内飲食店では各店で夏限定グルメを提供する。いなほ食堂では地場野菜を用いた「土田さんの新玉ねぎを使ったなまずと真鯛の炙り塩レモン丼」「飯岡さんのなす 茄子の揚げびたしスタミナローズポーク豚丼」などを提供する。

土田さんの新玉ねぎを使ったなまずと真鯛の炙り塩レモン丼

TAMAGOYA常総レストランでは、「常陸牛×天てり卵 夏野菜のレッドホットカレーオムバーグ」「守谷果樹園タオさん家の桃とプリン」などを販売。ぼくとメロンとベーカリー。では「ぼくの焼きとうもろこしメロンパン」、ぼくとメロンとソフトクリーム。では「ぼくの飲むメロンアイス」を販売する。

常陸牛×天てり卵 夏野菜のレッドホットカレーオムバーグ

守谷果樹園タオさん家の桃とプリン

8月11日には一日限定で「山盛り熱盛祭り」を開催。各店舗が大盛り無料やフードのボリュームアップを実施する。