今日は2026年8月15日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

運勢の見方

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年8月15日の12星座占いでは、しし座が総合運1位。最高の運気の中で、最高の達成感を味わうことができそうな日です。2位はやぎ座、3位はおとめ座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がしし座といて座、金運がふたご座、しし座、いて座、仕事運がしし座、おとめ座、いて座、健康運がかに座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。