北海道日本ハムファイターズ 最新情報
14日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズは矢澤宏太選手を一軍登録から抹消した。
プロ野球はDAZNで全試合配信！
今すぐ視聴するなら［PR］
今季は69試合に出場しながら打率.198と低迷。直近では11日の埼玉西武ライオンズ戦に出場したものの、3打数無安打に終わっていた。
藤嶺藤沢高、日本体育大を経て2022年ドラフト1位で入団した26歳。
投打二刀流として注目を集めてきた身体能力に優れるプレーヤーで、3年目の昨季は外野手に専念して自己最多となる86試合に出場。走塁や守備で好プレーを見せ、打率.247と成長を示していた。
今季は5月23日の福岡ソフトバンクホークス戦で投手としても登板し、1/3回を無失点に抑えている。
打者としては3本塁打・5盗塁をマークし、持ち味の走塁面でも存在感を発揮していたが、打撃面での課題が残った。
二刀流の可能性を秘めた素材だけに、ファームで打撃を立て直して再び一軍の座をつかみたいところだ。
【動画】まさかの勝利を演出…矢澤宏太のヒットからラッキーなサヨナラシーン
DAZNベースボールのXより
予想外の幕切れ
矢澤宏太 チャンス広げる安打
送球エラーの間に有薗直輝が生還
ファイターズ サヨナラ勝利
⚾️日本ハム×楽天
【関連記事】
この記事が面白いと思ったら…？
Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓
【了】