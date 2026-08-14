







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



14日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズは矢澤宏太選手を一軍登録から抹消した。







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今季は69試合に出場しながら打率.198と低迷。直近では11日の埼玉西武ライオンズ戦に出場したものの、3打数無安打に終わっていた。



藤嶺藤沢高、日本体育大を経て2022年ドラフト1位で入団した26歳。



投打二刀流として注目を集めてきた身体能力に優れるプレーヤーで、3年目の昨季は外野手に専念して自己最多となる86試合に出場。走塁や守備で好プレーを見せ、打率.247と成長を示していた。











今季は5月23日の福岡ソフトバンクホークス戦で投手としても登板し、1/3回を無失点に抑えている。



打者としては3本塁打・5盗塁をマークし、持ち味の走塁面でも存在感を発揮していたが、打撃面での課題が残った。



二刀流の可能性を秘めた素材だけに、ファームで打撃を立て直して再び一軍の座をつかみたいところだ。



























【動画】まさかの勝利を演出…矢澤宏太のヒットからラッキーなサヨナラシーン

DAZNベースボールのXより











予想外の幕切れ



矢澤宏太 チャンス広げる安打

送球エラーの間に有薗直輝が生還

ファイターズ サヨナラ勝利



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【了】