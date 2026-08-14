打率.198と苦戦…日本ハムの&#8221;ドラ1二刀流&#8221;が登録抹消　今季は…


　


北海道日本ハムファイターズ　最新情報

　14日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズは矢澤宏太選手を一軍登録から抹消した。
 


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　今季は69試合に出場しながら打率.198と低迷。直近では11日の埼玉西武ライオンズ戦に出場したものの、3打数無安打に終わっていた。
 
　藤嶺藤沢高、日本体育大を経て2022年ドラフト1位で入団した26歳。
 
　投打二刀流として注目を集めてきた身体能力に優れるプレーヤーで、3年目の昨季は外野手に専念して自己最多となる86試合に出場。走塁や守備で好プレーを見せ、打率.247と成長を示していた。
 

　

 
　今季は5月23日の福岡ソフトバンクホークス戦で投手としても登板し、1/3回を無失点に抑えている。
 
　打者としては3本塁打・5盗塁をマークし、持ち味の走塁面でも存在感を発揮していたが、打撃面での課題が残った。
 
　二刀流の可能性を秘めた素材だけに、ファームで打撃を立て直して再び一軍の座をつかみたいところだ。







  


　


【動画】まさかの勝利を演出…矢澤宏太のヒットからラッキーなサヨナラシーン
DAZNベースボールのXより

　


予想外の幕切れ

矢澤宏太 チャンス広げる安打
送球エラーの間に有薗直輝が生還
ファイターズ サヨナラ勝利

⚾️日本ハム×楽天

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)


 
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【了】