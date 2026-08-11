ノッティンガム・フォレストは11日、スポルティングからコートジボワール代表DFウスマン・ディオマンデを完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2030年6月30日までの4年となるが、さらに1年の延長オプションが付帯している。

現在22歳のディオマンデは2020年にミッティラン（デンマーク）の下部組織に加入。2022年8月にマフラ（ポルトガル）へのレンタル移籍をした後、2023年1月にスポルティングに完全移籍で加入し、通算132試合に出場している。また、FIFAワールドカップ2026にも1試合に出場するなど、コートジボワール代表としては通算16試合に出場している。

スポーツ専門メディア『ジ・アスレティック』によると、ディオマンデの移籍金は4000万ユーロ（約73億円）程度になったようだ。

欧州の複数クラブの関心を集めた中、プレミアリーグ挑戦が決定した屈強なセンターバックは新天地での意気込みを語った。

「ここに来られてとても嬉しいよ。歴史あるクラブであり、そのようなクラブに加わることは大きなモチベーションになるんだ。今シーズン、素晴らしい成果を上げられると信じているし、選手や監督に会うのを楽しみにしているよ」

「チームの力になるために、全力を尽くす。シティ・グラウンドでサポーターの皆さんに会うのが待ちきれない。ともに素晴らしいシーズンにしていきましょう！」