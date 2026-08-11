ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンは8月17日、glo HYPERシリーズの新デバイス「glo Hyper pro+(グロー・ハイパー・プロ・プラス)」を全国のコンビニエンスストア、たばこ販売店に加え、各glo公式オンラインストアでも発売する。

「glo Hyper pro+(グロー・ハイパー・プロ・プラス)」

「glo Hyper pro+」の4つの特長

同製品は、新しいテクノロジーの搭載により、「gl Hyper pro」から使い勝手がさらに進化した新デバイス。

使い勝手がさらに進化

「glo Hyper pro+」製品概要

glo HYPERシリーズ初の自動・高速加熱機能「QuickStartテクノロジー」を搭載し、スティックを挿すだけで自動的に加熱を開始。約10秒で使用できるスピーディーな立ち上がりを実現した。さらに、ボタンひとつでスタンダードモードとブーストモードを切り替えられ、好みに合わせた喫味を楽しめる。

また、本体に搭載された「EasyViewスクリーン」により、バッテリー残量や加熱モード、セッションの進行状況などをひと目で確認できる。必要な情報を直感的に把握できるため、よりスムーズに使用できる。

クリーニングが必要なタイミングはスクリーンおよび「myglo」アプリで通知する。お手入れは月に一度、または500セッションごとのいずれか早いタイミングで行うだけでよく、付属のメンテナンスツールで簡単にお手入れできる。

同製品はmygloアプリとの接続に対応している。デバイスの使用状況の確認やディスプレイのパーソナライズに加え、デバイスを紛失した際の位置情報の確認やロック機能も利用できる。

「LUCKY STRIKE」など豊富なたばこスティックに対応

同製品は、glo HYPERシリーズ用の「LUCKY STRIKE」「neo」「KENT」各ブランドから展開されている、レギュラー、メンソール、フレーバーメンソールなど、豊富なたばこスティックに対応している。

なかでも、LUCKY STRIKEシリーズは、メーカー希望小売価格480円の手に取りやすい価格帯で展開されており、その日の気分やシーンに合わせて楽しめる、さまざまな味わいを取り揃えている。

LUCKY STRIKEシリーズ