【心理テスト】あなたの本性は「天使」or「悪魔」!? 追い詰められたときに出る「究極の裏の顔」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「スズメバチ」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 蝶ちょ（ちょうちょ）さん）家でくつろいでいると、突然、大きなスズメバチが部屋に飛び込んできました。あなたは慌てて、荷物をつかんで部屋の外へ逃げ出します。安全な場所までたどり着き、ほっと一息。ふと見ると、あなたは無我夢中で、あるものを握りしめていました。それは何でしたか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 鳩のぬいぐるみ2． パスポートなどの身分証3． 買ったばかりの乾電池4． 懐中電灯この心理テストでわかることは、追い詰められた時に出る、あなたの「究極の裏の顔」です。とっさに握りしめたものは、あなたが窮地で無意識に守ろうとする「本当に大切なもの」を暗示しています。冷静ではいられない極限の場面でこそ、普段は隠れているあなたの本性が表に出るのです。鳩のぬいぐるみは「愛情」を暗示しています。あなたは追い詰められても、自分より大切な誰かを思い浮かべる、利他的なタイプ。窮地でこそ人にやさしくできる、あたたかい心の持ち主です。ただ、自分を後回しにしすぎないよう気をつけてください。身分証は「あなた自身の存在」を暗示しています。あなたは窮地に立たされると、何よりまず自分を守り抜く、利己的なタイプ。生き残るための冷徹な判断力は、時に人を出し抜くほどです。ただ、その強さはあなたや大切なものを守るための武器にもなるでしょう。乾電池は「内に秘めたエネルギー」を暗示しています。あなたは追い詰められると、理屈より先に、その時の衝動でとっさに動く本能タイプ。ある意味では、いちばん人間らしいかもしれません。勢いが吉と出ることも多いですが、一呼吸置いて考える癖もつけてみて。懐中電灯は「今後の見通し」を暗示しています。あなたは極限の場面でもパニックにならず、状況を一歩引いて見極める冷静沈着なタイプ。感情に飲まれず、俯瞰して考えられるタイプです。ただ、いつも冷静すぎると近寄りがたく見られることもあるので、時には素直になってみましょう。天使も悪魔も、どちらもあなたの一部。自分の中の両方を知っておくことが、いざという時の本当の強さになるのかもしれません。■監修者プロフィール：蝶ちょ（ちょうちょ）池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。第六感で人の想いを捉える羅針盤ヒーラー。霊感タロット、四柱推命、宿曜占星術でオーダーメイドの鑑定を手掛ける。転職、結婚、離別など多くの経験から、今どう動くべきか悩む人に寄り添いナビゲートする。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai