今日の運勢 8月9日（日）「12星座占いランキング」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月9日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月9日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調で楽しい運気の1日となりそうです。今日は好きな人に積極的にアプローチをしてみるのも良さそうです。ラッキーカラーは水色。好調な運気で心地よく過ごせる1日となりそうです。直感が冴えやすい運気なので、選択に迷った際は自分の直感を参考にしてみてください。学びや成長ができそうな1日です。今日は視野が広がりやすく学びが深まりそうです。海外のことに目を向けたり、探究心を大切に過ごしてみましょう。対人運が好調です。今日は1対1のコミュニケーションが大切な日。パートナーや大切な友人と深い話をしたり、普段は話しづらい話題を取り上げてみたりするには良いタイミングです。趣味や友達付き合いが活発な運気です。今日は心の充実感を感じやすい日なので、好きなことをとことん楽しみましょう。ラッキーアイテムは、炭酸水。人付き合いが好調で、楽しいことが広がっていくような運気です。今日は色々な人と積極的にコミュニケーションをとっていきましょう。マイペースに過ごせると良い日です。今日は部屋の片付けをしたり、書類の整理をしたり、身の回りの整理を心掛けて過ごしてみましょう。仕事運が好調な日。今日がお休みの人も忙しさが目立ちそうです。優先順位を確認し、1つひとつ丁寧に進めていくことを心がけてみましょう。金運が好調です。今日はお金に関する見直しや、将来のために必要なことについて考えてみましょう。ラッキーアイテムはコーヒー。内省がテーマの日です。今日はこれまでを振り返って色々なことを見直してみましょう。スマホのデータの整理をしたり、不要に感じるものは手放してみるのもおすすめです。日頃の疲れを癒しましょう。今日はマッサージを受けたり、心と身体のメンテナンスを意識しましょう。たくさん睡眠を取ってリフレッシュするのも良さそうです。心のモヤモヤが目立つような日です。今日は頑張らず、1人の時間を大切にしたり、のんびり過ごす時間を持つようにしましょう。今日は不要なものを手放したり、今後の計画を見直すことを心掛けると良い日です。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。占いコンテンツ『莉瑠と龍神様の絶対神託』リリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/