今日は2026年8月7日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

運勢の見方

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年8月7日の12星座占いでは、おひつじ座が総合運1位。願ってもない話が舞い込んできたり、努力してきたことで目標を達成できたりと「やった！」と言いたくなる出来事が重なりそうな運気。2位はおとめ座、3位はおうし座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がおひつじ座としし座、金運がおひつじ座、しし座、みずがめ座、仕事運がおひつじ座、おうし座、しし座、健康運がうお座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。