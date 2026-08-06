BACON(べーこん)は8月22日～9月13日、食をテーマにしたミニチュア作品展「ミニチュアビストロの世界展 2026 in 名古屋」を、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYA」(愛知県名古屋市)で開催する。

同展は、実在するレストランを思わせる空間の中で、精巧に作り込まれたミニチュア料理を楽しめる、"食"に特化したミニチュアアートの展覧会。人気クリエイター46組が参加し、湯気が立ち上りそうなフランス家庭料理や和洋中のメニュー、精巧なパン屋やケーキショップの初公開新作など、本物以上の完成度を誇るミニチュアアートが登場する。

見どころは、精巧な作品で人気を集める「ミニ厨房庵(@minichuubouan_tyakitchen)」による初公開のパン屋展示や、"小さなパティスリー"をテーマに制作する「こいなつ(@koinatsu1327)」が手掛ける約10種類のケーキが並ぶ新作パティスリー展示。

物販では「さかなさん(@sakanasan2021)」のハンバーグ定食の置物や、「ebisukaasn(@ebisukaasan)」の回転寿司風時計、「ウオちゃんのフェイクフード屋さん(@uochan_konekonendo)」のマンゴーパンケーキなど、精巧でユニークな限定作品やグッズが多数登場する。

会場内には世界の酒場文化を再現した「REAL BISTRO STREET」や、架空の物語を描く「FANTASY BISTRO」という2つの特別POP UPエリアも設置する。

時間は11:00～17:00。入場料は800円(3歳以下無料)。