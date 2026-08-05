ロッテは5日、9月20日にZOZOマリンスタジアムで行われる西武戦（18時00分試合開始）を対象に、「GRAB THE WIN – DRAMATIC PAINT TEE」がセットになったグッズ付きチケットを先着15,000枚限定で販売することになったと発表した。

このアイテムは、今シーズンに生まれた劇的なサヨナラ勝利の瞬間をモチーフにした半袖Tシャツ。4月3日のソフトバンク戦で9回裏二死二、三塁から逆転サヨナラ2点適時二塁打を放った藤原恭大外野手、6月11日の中日戦で延長10回裏二死一、三塁からサヨナラ適時打を放った佐藤都志也捕手、6月12日のDeNA戦で9回裏二死二、三塁からサヨナラ適時打を放った山本大斗外野手の劇的勝利のシーンをデザインした全3種類を展開する。

グッズの有無は、ビジター外野応援指定席を除く全席種でチケット購入時に選択可能。なお、グッズの有無による金額差はない。また、シーズンシートオーナーおよびホーム外野応援指定席マイシートオーナーも対象となる。グッズ付きチケット購入者は、対象チケット1枚につき「GRAB THE WIN – DRAMATIC PAINT TEE」1枚を受け取れる。デザインは全3種類の中からランダムでの配布となる。

受け取り場所および注意事項の詳細は球団公式ホームページにて。

▼ GRAB THE WIN – DRAMATIC PAINT TEE 概要

素材： ポリエステル100%

サイズ：身丈71cm、身幅62cm、袖丈26cm