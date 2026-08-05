







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの井上広大外野手は5日、バンテリンドームで行われたファーム交流戦の中日戦に「6番・右翼」でスタメン出場。2回にファームでの6号ソロ本塁打を放ち、一軍復帰へ向けてアピールした。



ロッテが1点を先制して迎えた2回、1死走者なしで井上に打席が回った。



中日の先発左腕・松葉貴大に対し、カウント2-2からの5球目を捉えると、打球は右翼のホームランウイングへ。右打者の井上が逆方向へ運び、リードを2点に広げた。



4回と6回の打席では空振り三振に倒れ、この日は3打数1安打1打点。それでも、出場選手登録を抹消された3日からわずか2日後の一戦で、持ち味の長打力を示した。











打線は初回にポランコの先制弾が飛び出し、5回には櫻井ユウヤが3ラン。計3本塁打を放つなど9得点を奪い、チームは中日に9-1で快勝した。



井上は昨年12月の現役ドラフトで阪神からロッテへ移籍したが、今季は一軍で31試合に出場し、打率.138、3本塁打、6打点。8月3日に登録を外れ、現在はファームで再昇格を目指している。



それでも、この日の一発でファームでは今季6本塁打となり、打率も.308。抹消後すぐに結果を残した大砲が、再び一軍の舞台へ戻るために打棒を磨いている。























【動画】このパワーは魅力！井上広大のファーム6号本塁打



DAZNベースボールの公式Xより













一軍復帰へ猛アピール



井上広大 6号ソロ

逆方向へのホームラン



⚾️中日×ロッテ（ファーム）

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【了】