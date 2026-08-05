巨人が広島に完封勝利。5日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、好投した井上温大の投球を解説称賛した。

井上はストレートとカットボールを軸に、低めを丁寧に突く投球でゴロを量産。7回を無失点に抑え、防御率は1点台に突入した。この投球に、高木豊氏は「抜群の安定感で、見ていて楽しいピッチングだった」と振り返った。笘篠賢治氏は「ゴロが多い。キレがあってコントロールが良くて低めに集まる。まさに最高の投球だった」と称えた。



☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』