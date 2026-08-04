Mrs. GREEN APPLE、M!LK、乃木坂46、福山雅治、Number_i…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（8月1日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。8月1日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeeklyチャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（8月1日（土）付）を発表しました。初登場！ 7月29日に配信リリースされた新曲で、テレビアニメ「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」のオープニングテーマになっています。先週4位から5ランクダウン↓ 7月13日に配信リリースされた神宮寺勇太プロデュースの楽曲が3週連続でランクイン。Number_iの公式Instagramには、メンバーのダンス動画が公開されています。初登場！ 7月29日にリリースされた、新体制timeleszとして2枚目となるCDシングル。メンバーの佐藤勝利がアニメーション映画で初主演を務めた「君と花火と約束と」の主題歌です。初登場！ 7月29日に配信リリースされた新曲で、ドラマ「君の好きは無敵」（TBS系）の主題歌として書き下ろされました。初登場！ 8月10日（月）に配信リリースされる新曲で、8月7日（金）公開の映画「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」の主題歌です。また、福山雅治は8月5日（水）、6日（木）に東京ドームでライブをおこないます。先週3位から2ランクダウン↓ 7月13日に配信リリースされた映画「キングダム 魂の決戦」の主題歌が3週連続でランクイン。先週2位から2ランクダウン↓ 8月5日（水）に開幕する「第108回 全国高等学校野球選手権大会」の2026年ABC夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソングが2週連続でランクイン。先週9位から6ランクアップ↑ 7月22日にリリースされた42枚目のシングルが2週連続でランクイン。先週8位から6ランクアップ↑ 5ヵ月連続リリース企画の第4弾として7月17日に配信リリースされた楽曲が2週連続でランクイン。M!LKは、9月16日（水）にファーストミニアルバム『LOVE ENG!NE』のリリースが決定しました。そして、今週の第1位は……？3週連続で第1位！ 7月13日に配信リリースされた楽曲で、現在公開中の映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」の日本版主題歌となっています。――ほかにも、番組ではゲストパートにガールズバンド・リーガルリリーのたかはしほのかさん（Vo./Gt.）と海さん（Ba.）が登場！ 7月11日に配信リリースした新曲「コニファー」について伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ