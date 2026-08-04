ディーアイジーは12月、『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』シリーズより、キャプテン真島(真島吾朗)をフィギュア化し発売する。

『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』キャプテン真島(真島吾朗)

デジタル造形と多彩なテクスチャー表現を駆使し、衣装の質感やカトラス、ベルトといった小物の装飾まで細部にわたり緻密に再現した。全高は約180mm(台座含む)で、価格は1万5,400円。

『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』キャプテン真島(真島吾朗)

小物の装飾まで再現

DIG公式オンラインストアで購入すると、限定特典として差し替えで2パターン楽しめる「ゴロー(無彩色)フィギュア」が付属する。

DIG公式オンラインストア購入特典

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