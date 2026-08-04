リーチゼムが運営する占いサイトのziredは、「2026年8月運勢ランキング」を発表した。

2026年8月運勢ランキング

12位「水瓶座」

12位は水瓶座

静かな場所で過ごしましょう。夏休みも秘境的な、人の少ない場所で過ごして。

本音を話せる人と深い話をすると、落ち着いて物事に取り組めるでしょう。ライフワークや大きな夢の実現に役立つヒントももらえそうです。

職場では、使命等、大きな役割を意識して。昇進や成功、ボーナスの上乗せにつながる成果を出せる可能性があります。

万が一、誰かと対立するようなことがあれば、目上の人や情報を収集することが得意な人を味方につけて。意外とスムーズに解決できるでしょう。

恋愛も、目上の人や情報通の人を味方につけると、水瓶座さんの思い通りに運びやすくなります。

11位「牡羊座」

11位は牡羊座

仕事や課題、家事等「私がやるべきこと」に意識が向く1か月。

その中で「この人に気を使うと、こちらの人に配慮が足らなくなるかも」と戸惑うことも起きる気配です。

でも、心配はいりません。情報があなたを後押ししてくれます。多忙でも朝と夜のニュースだけはチェックしましょう。

月が後半に入るにつれて「このやり方で良いのかな？」という疑問がわく見込み。

今までの経験を振り返り、変えるべき行動と続ける行動を見極めましょう。納得して行動できるようになるはず。

また、お金の使い方を見直すと吉。家計簿や通帳で支出を見直すと、思わぬ気づきを得られるでしょう。

10位「双子座」

10位は双子座

「これをやり遂げたい！」「もっと大きな結果を出したい！」こんな気持ちが盛り上がる月。やる気がある分「どうすれば、もっと良くできる？」と思うことも増えそうです。

そんな時の選択肢は2つ。1つ目は、目上の人に話を聞いてみることです。今、取り組みたいことに対して、思わぬヒントやひらめきをもらえる可能性大。

2つ目は休むことです。楽しいことをしたり、妄想の世界を楽しむのも良いでしょう。

特に普段、子どもや後輩の面倒を見る機会の多い方には、2つ目の方法がおすすめ。責任の重い立場を少し離れると、枠にとらわれないアイデアが出やすくなります。

9位「獅子座」

9位は獅子座

あらゆる面で、助けが入りやすい時期。初めての出来事に遭遇した際や、恋人と少しギクシャクした際に、身近な人が助けに入ってくれる見込みです。

そのため何か起きても、焦らないことが大切。「この件で1番力になってくれる人」にSOSを出せば、解決できるでしょう。

助けてくれた人には、お礼をして損はありません。

仕事や勉強、家事は、記録をマメに見直しながら進めて。また、今取り組んでいる作業の目的を見直すのも良いでしょう。不安を解消しながら進めば、お金や名誉を引き寄せます。

恋愛はグループ交際にツキあり。ダブルデートもおすすめです。

8位「天秤座」

8位は天秤座

計画性と自分と向き合う時間を大切にしたい時期。特に恋愛や、金銭面は友人や家族の力を借りながら、計画的に物事を進めると良いでしょう。

対人関係や、将来の大きな夢等、目に見えない何かが不安になったら、悩み事について思いつくことを、全部書き出して。解決策を見出せるはずです。

月が後半に進むにつれ、あらゆる場面でツキを感じる見込み。特に、復活愛や1度ダメ出しをくらったアイデアが採用される等、復活に縁のある時です。

実現したい何かがある場合は、仲間と呼べる人たちの力を借りて。思ってもみなかったような、支援が受けられるでしょう。

7位「牡牛座」

7位は牡牛座

「やりたいこと」に時間もお金も、労力も掛けたい時期。

夏休みの時期ですが、仕事に賭けているなら仕事に、勉強に賭けているなら勉強をして。「やりたい」を優先させましょう。

時々「姉はキレイなのに、私はそうじゃない」等、コンプレックスを刺激されるタイミングがあるかも。

ですが、その改善に時間をとる必要はナシ。また、進展しない恋愛関係にも、時間や労力をかける必要はありません。

ひたすら「やりたいこと」に取り組みましょう。対人関係が活発な時期ですから、人脈が広がるはず。

知らず知らずのうちに助けてくれる人が現れたり、資金ができたりするでしょう。

6位「蟹座」

6位は蟹座

変えることにツキのある時期。「この仕事、一気に進めたいのに何か、停滞気味」「恋愛、マンネリ気味」。こんなことがあれば、さっさと新しい方向に目を向けましょう。

ひとまず、うまくいっているという方ならば、自然と変化の波が来る見込み。交際中の方は婚約や結婚の話が出る可能性が高まります。

職場や学校では、ふとしたことをきっかけに周りからの評価が上がったり、人気者になりやすい時です。

戸惑いが生まれた時は、その戸惑いにまつわる記録を振り返って。仕事なら仕事に関する記録や出納帳、プライベートなら日記やアルバムがおすすめです。

5位「射手座」

5位は射手座

射手座さんの発想力が光る1か月。誰も思いつかないような方法で問題を解決したり、素晴らしいレポートを提出して評価されるなんてこともあり得る時期です。

また今月出す成果は、上司や教授といった目上の方からの評価アップにつながる見込み。

そこから、新たなチャレンジを持ちかけられたり、良い仕事を割り振られる可能性もあります。射手座さん自身の自信アップにもつながるでしょう。

若干星回りの影響で、感情が乱れがち。特に恋愛面では、つい八つ当たりをしてしまうかも。

気になる人とは2人で会うより、グループデートにした方が、順調な進展が期待できます。

4位「山羊座」

4位は山羊座

あらゆる場面において、助けの入りやすい1か月。特に仕事面では「あの人がいてくれて助かった！」と思うことが増えるでしょう。

ツキをさらにアップさせるためには、堅実な行動がカギ。新たなプランを立てるならば、想定される質問を予測し、回答まで用意しましょう。

それ以外の部分でも、必要な情報は仕入れて、整理しておいて。また、口約束は避け、書面で確認して正解です。

金運は好調。特に、資産になるものを購入すると、後々助けてくれるでしょう。

恋愛面は、顔の広い人・人気者に頼って吉。おしゃれやマナーに磨きを掛けると、チャンスを手にしやすくなります。

3位「魚座」

3位は魚座

プライベートが充実しやすい時期。懐かしい人との再会も、新たな出会いも期待できる時期です。

幸せを感じたり「この人たちがいてくれて良かった」と思える時間が増えるでしょう。

万が一不安を感じることがあれば、年上さんやその場のリーダーだと思える人に相談を。 恋愛に相談にも乗ってくれるはずです。

また、やるべきことを先に片付けることを心掛けると、恋愛に良い影響を及ぼします。 仕事や勉強等、さくっと片付けておけば、夏休みも満喫できるでしょう。

余裕ができたために帰った地元で、元同級生との恋が始まったり、恋人を家族に紹介できる時間ができる可能性もあります。

お金も、仕事や勉強を片づけておくことで、思わぬところから入る見込みです。

2位「乙女座」

2位は乙女座

頑張って来た成果が、大きく実りやすい時期。報酬アップ、ワンランク上のポジションに就く可能性もあります。

また、整理整頓にツキのある時期です。掃除や人間関係・勉強方法や仕事の仕方の見直しをしてみると良いでしょう。

結果がすぐに出なくてもOK。試すことに意味があります。

また、誰かに言われた等の理由で、納得できないイメージチェンジをする必要はありません。あくまで、乙女座さん自身が心地良い変化を起こしましょう。

恋愛は、昔の失敗を思い出しやすい時期。

ですが、「昔は昔・今は今」と割り切って、冷静に行動しましょう。新たな出会いもあり得ます。

1位「蠍座」

1位は蠍座

恋愛面で、ステイタスが変わりやすい1か月。

シングルさんには恋人ができる、交際中の方は婚約が決まるといったことも起き得ます。また、再婚や復縁もしやすい時期です。

さらに、仕事面でもチャンスがやってくる見込み。重要ポストへの転身もあり得る時です。

月が後半に進むにつれ、活躍の場が増えたり、変わったりする見込み。若干、新しい作業や環境に戸惑うかもしれませんが、じっと周りを観察しましょう。

実は、周りの人たちは蠍座さんを好意的に受け止めているはず。そう悪い状況ではないと分かれば、前向きに動き、蠍座さんの長所を発揮できるでしょう。