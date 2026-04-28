「運気が悪い人」の玄関に共通する3つのNG特徴は？ GW前に見直したい運気リセット術

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「ゴールデンウイーク前に浄化！ 玄関に置くと『運気が急落する人』の共通点3選、幸運を逃すNG習慣とは？」について解説します。新年度がスタートし、環境や人間関係が新しくなる4月。慌ただしい日々が続く中で「なんとなく最近ツイていない」「疲れが取れにくい」と感じてはいませんか？風水や家相において、すべての運気の入り口とされるのが「玄関」です。実は、新生活の忙しさで玄関が乱れていると、せっかくの春の新しい運気が家に入ってこないばかりか、家全体の運気が急落してしまう恐れがあります。今回は、運気が逃げてしまう玄関の「3つのNG特徴」と、本格的な大型連休（GW）に入る前に数分でできる「運気リセット術」をご紹介します。玄関に、家族の人数以上の靴が出しっぱなしになっていませんか？玄関は「気」の通り道です。床にたくさんの靴が散乱していると、外からの良い気が入ってくるスペースがなくなり、運気が停滞してしまいます。特に、脱ぎっぱなしの靴は「迷い」を象徴するとも言われます。今日履かない靴は、必ず下駄箱にしまう習慣をつけましょう。GWのお出かけ前に一度すべて収納し、たたきを広く見せるのがポイントです。ネット通販の空き段ボールや、次の収集日を待つゴミ袋を玄関に置いていませんか？古い紙類やゴミは、風水的に「悪い気（陰の気）」を非常に吸い込みやすいとされています。運気の入り口に「不要なもの」がある状態は、フィルターが目詰まりしているのと同じです。連休中はゴミの収集スケジュールが変わることも多いため、GWが始まる前に不要な段ボールやゴミはすべて処分し、入り口をクリアな状態にしておきましょう。靴底についた泥や砂で、玄関のたたきが汚れたままになっていませんか？外から持ち帰った汚れは、風水では「厄」そのもの。汚れた玄関には幸運の神様は寄り付きません。雨の日が多かったり、春の強風で砂埃が舞い込んだりしやすいこの時期、知らぬ間に「厄」が溜まっている家庭は少なくありません。これらのNG特徴に心当たりがあった方は、連休に入る前のこの時期に、運気をリセットするアクションを起こしましょう。ほうきで掃くだけでなく、濡らした雑巾や使い捨てのウエットシートでたたきをサッと水拭きしてみてください。わずか数分で終わる簡単な作業ですが、これだけで空間の空気がパッと明るくなり、悪い気が浄化されます。玄関マットは、外からの悪い気を家の中に持ち込まないための「フィルター」の役割を果たします。汚れが目立つ場合は、連休中の来客に備えて新調するか、天気の良い日に洗濯をしてリフレッシュさせるのがおすすめです。玄関は家の「顔」であり、住む人の心を映す鏡でもあります。大型連休をスッキリした気持ちで迎え、後半戦の運気を加速させるために、まずは玄関の「一掃」から始めてみませんか？