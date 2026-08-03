【心理テスト】知らず知らずのうちに“老け見え”してない!? あなたの無意識な「お疲れ度」チェック

（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）
【質問】
あなたは、あるオーディションの審査員をしています。
すると、参加者の中に、偶然あなたの友人の姿がありました。
あなたは、ほかの審査員に、その友人の良いところを伝えてあげることにしました。
さて、あなたはどこを褒めますか？ 次の中から近いものを1つ選んでください。
1．姿勢がよく、立ち居振る舞いが美しいところ
2．表情が豊かで、笑顔が魅力的なところ
3．努力家で、実力がしっかりあるところ
4．他にはない新しさや、華やかで目を引くところ
【解説】
この心理テストでわかることは、あなたの「無意識な悪習慣（お疲れ度）」です。
友人は「あなた自身の分身（ペルソナ）」。そして、褒めるという行為は「不安」の象徴です。あなたが褒めたポイントこそ、無意識に不安に感じており、知らないうちに疲れやクセが出ている場所を暗示しているのです。
【解答】
1．姿勢や立ち居振る舞い……お疲れ度90％
あなたが無意識に気にしているのは、姿勢や所作です。気を抜いた時の猫背やうつむき加減など、無意識のクセが老け見えに直結しているタイプです。疲れは、まず立ち姿に出るもの。背筋をすっと伸ばすだけで、グッと印象が変わります。
2．表情や笑顔……お疲れ度45％
あなたが不安になっているのは、表情の見え方。人前では笑顔を作れる一方、気疲れから、ふとした時に無表情や眉間のシワが出ていませんか。表情筋も心も、少しお疲れ気味かも。たまには、顔をマッサージして緩ませてあげましょう。
3．努力や実力……お疲れ度20％
あなたが意識してしまうのは、中身や実力。「ちゃんと結果を出さなければ」という思いが人一倍強く、無意識のうちに頑張りすぎてしまうタイプです。気を抜くのが少し苦手で、疲れが表情や雰囲気ににじむことも。時には「何もしない時間」を大事にしてみて。
4．新しさや華やかさ……お疲れ度70％
あなたが気になってしまうのは、新しさや華やかさ。その裏には「最近の自分は少し停滞しているかも」という無意識の思いが隠れているのかもしれません。心の停滞は、老け見えの始まり。小さな新しさを取り入れると、内側から生き生きしてきます。
＊
老け見えの正体は、無意識のクセ。ひとつ気づいて直すだけで、印象はいくらでも若返っていくものです。
■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4