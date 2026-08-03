【心理テスト】知らず知らずのうちに“老け見え”してない!? あなたの無意識な「お疲れ度」チェック

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「オーディション」に関する心理テストです。さっそくチェックしてみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）あなたは、あるオーディションの審査員をしています。すると、参加者の中に、偶然あなたの友人の姿がありました。あなたは、ほかの審査員に、その友人の良いところを伝えてあげることにしました。さて、あなたはどこを褒めますか？ 次の中から近いものを1つ選んでください。1．姿勢がよく、立ち居振る舞いが美しいところ2．表情が豊かで、笑顔が魅力的なところ3．努力家で、実力がしっかりあるところ4．他にはない新しさや、華やかで目を引くところこの心理テストでわかることは、あなたの「無意識な悪習慣（お疲れ度）」です。友人は「あなた自身の分身（ペルソナ）」。そして、褒めるという行為は「不安」の象徴です。あなたが褒めたポイントこそ、無意識に不安に感じており、知らないうちに疲れやクセが出ている場所を暗示しているのです。あなたが無意識に気にしているのは、姿勢や所作です。気を抜いた時の猫背やうつむき加減など、無意識のクセが老け見えに直結しているタイプです。疲れは、まず立ち姿に出るもの。背筋をすっと伸ばすだけで、グッと印象が変わります。あなたが不安になっているのは、表情の見え方。人前では笑顔を作れる一方、気疲れから、ふとした時に無表情や眉間のシワが出ていませんか。表情筋も心も、少しお疲れ気味かも。たまには、顔をマッサージして緩ませてあげましょう。あなたが意識してしまうのは、中身や実力。「ちゃんと結果を出さなければ」という思いが人一倍強く、無意識のうちに頑張りすぎてしまうタイプです。気を抜くのが少し苦手で、疲れが表情や雰囲気ににじむことも。時には「何もしない時間」を大事にしてみて。あなたが気になってしまうのは、新しさや華やかさ。その裏には「最近の自分は少し停滞しているかも」という無意識の思いが隠れているのかもしれません。心の停滞は、老け見えの始まり。小さな新しさを取り入れると、内側から生き生きしてきます。老け見えの正体は、無意識のクセ。ひとつ気づいて直すだけで、印象はいくらでも若返っていくものです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4