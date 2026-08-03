3日、「2026／27明治安田Jリーグ開幕イベント」が東京都内で行われた。3部構成で行われたイベントの第3部では、Jリーグ2026／27シーズンスペシャルアンバサダーにTravis Japanが就任することが発表された。

就任式には、Travis Japanの宮近海斗さん、中村海人さん、七五三掛龍也さん、川島如恵留さん、吉澤閑也さん、松田元太さん、松倉海斗さんが登場。スペシャルアンバサダーのユニフォームを身に纏って登場すると、Jリーグの野々村芳和チェアマンからリーダーの宮近さんが「Travis Japan」の名前が書かれた「特大名刺パネル」を授与された。

野々村チェアマンはTravis Japanのアンバサダー就任について「Travis Japanの皆さんとは大体1年前くらいから番組などを通して色々お付き合いさせてもらってる中で、みんなJリーグについて色々勉強をしてくれたり、スタジアムに行ったり、選手とコミュニケーションとってもらったり、本当にJリーグの仲間みたいな感じになってきている」とコメント。「僕らはシーズンが変わって『世界と戦っていこうよ』っていうようなことを謳っている中では、Travis Japanのみんなは最初から世界を目指して活動しているので、親和性がピッタリハマるなと考えています」と、世界を舞台に活動する部分でアンバサダーに適任だとした。

また、新たなファン層獲得にも期待する野々村チェアマン。「僕らは新しいお客様にもっともっとJリーグを見てもらいたいし、今までもサポートしてくれているサポーターにもより楽しいJリーグというのを見せたいなと思っている中で、みんなが持っているその発信力とか力とかを、是非Jリーグの中で発揮していただいて、より楽しい世界観がJリーグにできるように、一緒に盛り上げてほしいなと思ってます」と、大きな期待を寄せているとした。

そんな野々村チェアマンから、スペシャルアンバサダー就任に際してサプライズで全員にJリーグの公式使用球が贈呈された。公式球にはそれぞれの名前が入っていると聞いてメンバーは大興奮。宮近さんは「貴重なスペシャルアンバサダーという大役を僕らに任せていただき、本当にありがとうございます」とコメント。「記念品、チェアマンありがとうございます。これは飾って、改めて自分でボールを買って蹴ります（笑）」と、貴重なものすぎて蹴れないという声が他のメンバーからも聞かれた。

アンバサダー就任について宮近さんは「本当に思い出に残ると言いますか、我々も小さい頃からサッカーに触れていた人間でして、その中でやっぱり夢の舞台というのがJリーグという大きな舞台。こうして夢を変えてTravis Japanで活動していて、そんな中でJリーグさんとお仕事ができる。また夢が叶ったなって感覚です」と、違った形で夢が1つ叶ったとコメント。また、「今回のスローガンが『ここから、世界だ。』ということで、僕たちの活動にも重ねられるスローガンかなと思います。その気持ちをJリーグさんと共に歩んでいく上で、選手の方、そしてファン・サポーターの方ももちろん、これからJリーグを知っていく方、そして僕らのことは知ってるけどまだサッカーに触れたことがないよっていう方に、Jリーグすごいんだ、こんなにすごいんだ、こんなに熱狂してるんだ、こんなに熱い場所なんだっていうのを、僕らが表に立って伝えられるように精進していきたいと思います」と、スペシャルアンバサダーとしての活動に熱い思いを口にした。

今回のアンバサダー就任を聞いた際の心境について川島さんは「マネージャーさんから「君たち、スペシャルアンバサダーになるよ」って伝えられるのかと思いきや、もうカメラが回ってるところで「おめでとうございます！」ってなって…」と、サプライズで伝えられたと明かし、「隠しきれない喜びで溢れかえってました」と、メンバー全員が喜んでいたとコメント。吉澤さんは「ちょっと嘘かと思ったもんね？（笑）」と、ドッキリを疑うほどだったとコメント。松田さんは「デビューより嬉しかった（笑）」と、Travis Japanとしてデビューした時よりも嬉しいと冗談混じりに喜びを露わにした。

また、4月15日にリリースされた2ndシングル『陰ニモ日向ニモ』通常盤に収録されている『On My Road』が、今シーズンのJリーグを盛り上げるテーマソングに。新たに『On My Road -Stadium Ver.-』を収録したとのことで、七五三掛さんは「映像をエコパスタジアムで撮らせてもらいました」と報告。「皆さんにも、いつか一緒に歌っていただけたら本当に幸せです」と、ファン・サポーターにも覚えてもらい、スタジアムで一緒に歌いたいとした。なお、8月7日（金）にMUFCスタジアムで行われる開幕ゲームの横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズでは、ライブパフォーマンスを披露する予定となっている。

そんな中、就任式ではTravis Japanが2つのチームに分かれてゴールパフォーマンスを披露。七五三掛さん、吉澤さん、川島さん、松田さんの「いちごミルク」チームと、中村さん、宮近さん、松倉さんの「トリプルカイト」チームに分かれ、それぞれがパフォーマンスを披露。「2026-27シーズンで見れたらいいなと思っております」と、選手にやって欲しいとの要望も飛び出すこととなった。

宮近さんは最後に改めて開幕する新シーズンに向けて、「8月7日に、ついに開幕戦がありまして、新シーズンが始まるんですけども、本当にJリーグっていうもの自体がずっと歴史がある。選手たち、そしてファン・サポーターの皆様にとっては誇りだと思いますし、そういった大事なリーグに僕らがアンバサダーとして力添えをできるってことは何よりも光栄なことです」とコメント。「せっかくアンバサダーになったからには、もっともっと色んな人にJリーグを知ってもらって、Jリーグの魅力を伝えて、『サッカーって楽しい！』『Jリーグってすごい！』『みんな、おいで！』っていうのをテーマに僕らも前に立って、一緒に選手たちと同じ気持ちで、このアンバサダーをプレイしていきたいと思いますので、皆さんこれからも、新シーズンよろしくお願いします！」と、意気込みを改めて語った。

【動画】Travis Japan『On My Road』│Ｊリーグ2026/27シーズン スペシャルアンバサダー