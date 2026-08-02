メジャーリーグ・サッカー（MLS）第19節が1日に行われ、スターたちが各地で活躍した。

今夏にバルセロナから移籍した元ポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキは、ホームデビューとなったシャーロット戦でシカゴ・ファイアー加入後初得点を記録。20分、ペナルティエリア手前でパスを受けると、右足を振り抜き、正確にゴール左下隅を撃ち抜いた。シカゴはその後に追いつかれたものの、68分にレヴァンドフスキがペナルティエリア内での見事なボールコントロールから2得点目を記録し、2－1で勝利した。

ロサンゼルスFCの韓国代表FWソン・フンミンは、FIFAワールドカップ2026で失意のグループステージ敗退後、4試合連続となるゴールを記録した。バンクーバー・ホワイトキャップス戦では37分に味方のパスを受けると、相手を背負いながら華麗なターンで前を向き右足一閃。チームに先制点をもたらした。しかし、後半にバンクーバーが元ドイツ代表FWトーマス・ミュラーのPK成功で追いつき、試合は1－1のドローに終わった。

インテル・マイアミはコロンバス・クルーと対戦し、16分に元ウルグアイ代表FWルイス・スアレスが先制点を記録。相手GKが前に出ていたのを見逃さず、敵陣中央から正確なミドルシュートを叩き込んだ。マイアミはブラジル代表MFカゼミーロのオウンゴールがあったものの2－1のリードで折り返すと、53分からW杯決勝を戦ったアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが途中出場。しかし、84分に元レアル・ソシエダのMFブライス・メンデスに直接フリーキックを決められ、2－2のドローに終わった。

元ドイツ代表FWティモ・ヴェルナーがMLSでの5点目を挙げたサンノゼ・アースクエイクスはシンシナティに2－4で逆転負け。フィラデルフィア・ユニオンと敵地で対戦したアトランタ・ユナイテッドは、退場者を出しながらもパラグアイ代表FWミゲル・アルミロンらのゴールで2点を先行したが、後半アディショナルタイムに2失点を喫して2－3で逆転負けとなった。

【動画】衰え知らずの得点感覚 レヴァンドフスキがホームデビュー戦で2得点