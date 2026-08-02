アーセナル期待の新戦力がさっそく結果を残した。

プレミアリーグ王者として2026－27シーズンに臨むアーセナルは、現地時間8月1日にジローナとのプレシーズンマッチを実施した。16分にマックス・ダウマンの絶妙なスルーパスに抜け出したカイ・ハヴァーツが先制点を決めると、30分にはフリストス・ツォリスがカットインから狙い澄ましたシュートでネットを揺らし追加点。後半には1点を返されたものの、ダウマンとガブリエウ・ジェズスのゴールで突き放し、4－1で快勝した。

今夏に加入したツォリスにとっては挨拶代わりの一発に。ベルギーの名門クラブ・ブルッヘでプレーした昨シーズンは公式戦通算52試合で22ゴール29アシストをマークし、ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギーリーグ）の年間MVPを受賞。推定3400万ポンド（約72億円）で加入した24歳には、ベシクタシュへ移籍したベルギー代表FWレアンドロ・トロサールの“後釜”としての活躍が期待されている。

試合後、ミケル・アルテタ監督はツォリスについて「彼にはとても満足している。まず第一に、クラブやチームにうまく適応している点だ。すでにチームメイトたちと絆を築き上げていることも素晴らしい。きっとみんながこの選手を気にいると思うよ」とコメント。その上で、同選手のプレースタイルを次のように分析している。

「彼は非常にアグレッシブにゴールへ向かうタイプの選手であり、ボールに対する集中力は抜群だ。周囲との連携も非常に巧みで、プレーの特性やスペースを突くことができるという点では、レオ（トロサール）と多くの共通点があると思う。それに、仕事への姿勢も素晴らしい。非常に強いハングリー精神を持っており、自らの力を証明したいという意欲がある。彼にとっては夢のような機会であり、我々はそれをサポートしたいと思っているよ」

なお、アーセナルはツォリスに加えて左ウイング（WG）にもう一人即戦力を迎えたいと考えており、レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールの動向を注視。また、中盤ではブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスをニューカッスルから獲得することが有力視されている。今夏の補強について問われたアルテタ監督は「チームの強化と進化に向けて、我々が精力的に動いているのは明らかだ。数週間のうちに何らかの動きがあると見込んでいるし、今後の取り組みに向けて非常に高い意欲を持っている」とコメントした。

【ハイライト】新戦力ツォリスが挨拶代わりの一発！ アーセナルが4発快勝