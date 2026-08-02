ローマは1日、ヴォルフスブルクからギリシャ代表DFコンスタンティノス・クリアライキスが完全移籍で加入することを発表した。

2031年夏までの5年契約を結び、背番号は「33」を着用する。イタリアメディア『スカイ』によると、ローマがヴォルフスブルクに支払う移籍金は1700万ユーロ（約31億円）とボーナス最大150万ユーロ（約3億円）となる。また、将来的にローマがクリアライキスを他クラブに転売する場合、その移籍金の20パーセントがヴォルフスブルクに支払われるようだ。

2003年11月生まれのクリアライキスは、左利きのセンターバック。PAOKでデビューを飾り、2024年夏からヴォルフスブルクに加入した。ブンデスリーガでは2シーズンで通算59試合を記録。昨季はセットプレーからの得点源としても活躍し、4ゴールを記録した。

8シーズンぶりのチャンピオンズリーグ出場に向けて移籍市場で精力的に動くローマにとって、ギリシャ代表通算22キャップのクリアライキスは今夏4人目の補強（レンタルからの完全移籍移行を含む）となった。“ジャロロッシ”を率いるジャンピエロ・ガスペリーニ監督は、「欧州カップ戦に出場するチームは各ポジションに最低2人が必要」と語り、特に攻撃陣でさらなる補強を行うことを示唆している。