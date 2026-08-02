ブレントフォードは1日、RCランスからマリ代表MFママドゥ・サンガレが完全移籍で加入することを発表した。

詳細な金額は公表されていないが、移籍金はクラブレコードを更新するとブレントフォードは発表。イギリスメディア『BBC』などによると、少なくとも昨夏に獲得したブルキナファソ代表FWダンゴ・ワッタラの4250万ポンド（約90億円）を超えるようだ。契約期間は2031年夏までの5年間となり、クラブ側に有効な1年の延長オプションがついている。

現在24歳のサンガレは、18歳のときに母国クラブからザルツブルクに移籍。その後オーストリアの複数クラブでプレーし、2025年夏からRCランスに加わった。2025－26シーズンは公式戦33試合に出場し、リーグ・アン2位フィニッシュとクラブ史上初のクープ・ドゥ・フランス（カップ戦）制覇に貢献。リーグ・アンのチーム・オブ・ザ・イヤーに輝いた。

ブレントフォードのキース・アンドリュース監督は、「ママドゥは、私たちがかなり長い間追跡してきた選手だ。ぜひ獲得したいと熱望していた」とサンガレの加入を喜んだ。

「彼は、私たちが持っていないクオリティを加えてくれる。ブレントフォードの選手に求めるピッチ内外でのすべてが当てはまる。彼は、ファンの間で非常に非常に人気がある選手になるだろう」