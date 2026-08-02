エヴァートンが、アーセナルに所属する元デンマーク代表MFクリスティアン・ノアゴールの獲得に迫っているようだ。8月1日、イギリスメディア『スカイスポーツ』やスポーツ専門メディア『アスレティック』などが伝えている。

報道によると、エヴァートンはノアゴールの獲得でエヴァートンと原則合意に達した模様で、移籍金は700万ポンド（約15億円）だという。来週にメディカルチェックを受ける見込みであることも伝えられている。

現在32歳のノアゴールはハンブルガーSVやブレンビー、フィオレンティーナでのプレーを経て、2019年7月に加入したブレントフォードでは公式戦196試合出場で13ゴール18アシストを記録した。そして、2025年7月にアーセナルに1000万ポンド（約21億円）にボーナスが付随する移籍金で加入したが、優勝したプレミアリーグで先発出場したのは最終節だけとなるなど、公式戦20試合の出場にとどまった。

また、デンマーク代表としては2020年9月にデビューを果たし、これまで通算41試合出場で2得点を記録。FIFAワールドカップ2026の欧州予選プレーオフ決勝でチェコ代表にPK戦の末に敗れ、今夏のW杯出場を逃した後、今年5月に代表引退を表明している。